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Ekonomi

Kadınlara konut satışında lider il Balıkesir oldu

Türkiye genelinde geçen yıl satılan konutların yüzde 32,62'sini kadınlar alırken, bu alanda en yüksek oran yüzde 41,35 ile Balıkesir'de görüldü.

Uğur Aslanhan  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Kadınlara konut satışında lider il Balıkesir oldu

İstanbul

AA muhabirinin TÜİK istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, ülke genelinde 2022'de satılan 1 milyon 485 bin 622 konutun 821 bin 132'sini erkekler, 484 bin 654'ünü kadınlar aldı. 24 bin 193 konut için ortak tapu yapılırken, konutların 155 bin 643 adedini ise diğer satışlar oluşturdu.

Kadınlara satış oranı geçen yıl ülke genelinde yüzde 32,62 olarak gerçekleşirken, 44 ilde bu rakam ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Kadınlara konut satışında zirvede yüzde 41,35 ile Balıkesir yer aldı. Kentte el değiştiren 33 bin 9 konutun 13 bin 650'sini kadınlar aldı.

Çanakkale yüzde 41,07 ile ikinci sırada yer alırken, kentte satılan 11 bin 917 konutun 4 bin 894'ünü kadınların aldığı görüldü.

Kadınların en yüksek orana ulaştığı üçüncü il ise yüzde 40,12 ile Tunceli oldu. Söz konusu kentte 1.351 konuttan 542'sini tapusunun imzaları kadınlar tarafından atıldı. Ülke genelinde kadınlara satış oranının sadece 3 ilde yüzde 40'ın üzerinde kaldığı görüldü.

Tunceli'yi yüzde 38,59 ile Edirne, yüzde 38,33 ile Kırklareli, yüzde 38,27 ile Denizli, yüzde 38,20 ile Burdur, yüzde 38,16 ile Karaman, yüzde 37,53 ile İzmir, yüzde 37,39 ile Giresun izledi.

İstanbul Türkiye ortalamasının altında kaldı

Geçen yıl konut satışlarında 259 bin 654 adetle zirvede yer alan İstanbul, kadınların gayrimenkul yatırım oranında ülke ortalamasının altında kaldı. Türkiye genelinde kadınlara yapılan konut satış oranı yüzde 32,62 iken İstanbul'da yüzde 29,49 olarak gerçekleşti. Megakentte el değiştiren konutların 76 bin 583'ü kadınlar tarafından alındı.

Söz konusu oran, konut satışında lider iller arasında yer alan Ankara'da yüzde 35,11, Antalya'da yüzde 23,47, Bursa'da yüzde 34,77, Mersin'de yüzde 31,47, Gaziantep'te ise yüzde 28,01 olarak gerçekleşti.

En düşük oran Hakkari ve Muş'ta

Kadınlara konut satış oranında en düşük kent yüzde 10,33 ile Hakkari oldu. Bu ilde 2022'de el değiştiren 910 konutun sadece 94'ü kadınlar tarafından alındı.

Hakkari'yi yüzde 19,74 ile Muş, yüzde 21,65 ile Bitlis, yüzde 21,66 ile Ağrı, yüzde 22,44 ile Ardahan takip etti. Siirt, Şırnak, Antalya, Batman, Kars, Adıyaman, Şanlıurfa ve Bingöl de bu alanda düşük orana sahip iller olarak öne çıktı.

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