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Ekonomi

Kadın girişimci devlet desteğiyle işinin patronu oldu

Kırıkkale'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle iş yeri açan Ebru Saydam, mantı, yaprak sarması, turşu, erişte gibi yiyecekleri ürettiği işletmesinde 5 kişiyi istihdam ediyor.

Muhammet Fatih Gökmen   | 06.03.2022
Kadın girişimci devlet desteğiyle işinin patronu oldu

Kırıkkale

Lise mezunu 30 yaşındaki Saydam, yaklaşık 3 yıl evinde yapıp sosyal medya üzerinden sattığı yiyeceklerin ilgi görmesi üzerine, devletten aldığı 65 bin lira hibe desteğiyle Etiler Mahallesi'nde kendi iş yerini açtı.

Ebru Saydam, AA muhabirine, devletin son 20 yılda kadınlara önemli destekler verdiğini belirtti.

Kendisinin de devletin desteğiyle işletmesini kurduğunu anlatan Saydam, şunları kaydetti:

"Yanımda 5 arkadaşım çalışıyor. Güzel işler yapıyoruz. İnsanlar sevdi ve ilgileri arttı. Bu şekilde başladık. İş yerimizde mantı, su böreği, kurabiye, içli köfte, yaprak sarması, tatlı ve pasta çeşitlerini en doğal şekilde yapıyoruz. Her şey güzel gidiyor. Köyümüzde bahçemiz var. Oradan temin ettiğimiz organik ürünlerle turşu, salça, sos ve erişte de yapıyoruz. Bitki çayları paketliyoruz."

"Birçok kadına ilham kaynağı olduk"

Kendi imkanlarıyla işletme kurmasının mümkün olamayacağını dile getiren Saydam, şöyle konuştu:

"Devlet desteği olmadan bazı şeyleri yapamıyoruz. Birçok kadına ilham kaynağı olduk. Bize destek ve yardımcı olmak isteyen birçok kadınla tanıştık. Devletimizin vatandaşlarına sunduğu tüm imkanlardan faydalanıyoruz. Aile ekonomimize de katkı sağlıyoruz. Güzel başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum. İlerleyen süreçte inanıyorum ki devletimizin desteğiyle işimizi daha da büyüteceğim çünkü 4-5 aylık süreçte bu kadar ilerlediysek sonrasında daha iyi şeyler olacağına inanıyorum."

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