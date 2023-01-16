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Ekonomi

Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde Ege Bölgesi öne çıkıyor

Türkiye'nin jeotermal enerji kapasitesi 6 ilde bulunan santrallerle geçen yıl sonu itibarıyla 1686,3 megavata çıkarken, kurulu gücün yüzde 98'inin bulunduğu Ege Bölgesi, en yüksek kapasiteye sahip bölge olarak ön plana çıkıyor.

Gülşen Çağatay   | 16.01.2023
Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde Ege Bölgesi öne çıkıyor

İzmir

AA muhabirinin, Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de jeotermal enerjiden elektrik üretimine ilgi artarken, bu enerji türünün elektrik üretimi yanında konutlarda ısıtma, seracılık, yaş gıda kurutmacılığı gibi alanlarda kullanımı yaygınlaşıyor.

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