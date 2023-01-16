Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde Ege Bölgesi öne çıkıyor
Türkiye'nin jeotermal enerji kapasitesi 6 ilde bulunan santrallerle geçen yıl sonu itibarıyla 1686,3 megavata çıkarken, kurulu gücün yüzde 98'inin bulunduğu Ege Bölgesi, en yüksek kapasiteye sahip bölge olarak ön plana çıkıyor.
İzmir
AA muhabirinin, Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de jeotermal enerjiden elektrik üretimine ilgi artarken, bu enerji türünün elektrik üretimi yanında konutlarda ısıtma, seracılık, yaş gıda kurutmacılığı gibi alanlarda kullanımı yaygınlaşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.