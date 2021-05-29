Euro
10.44
Dolar
8.56
BIST 100
1,422.06
Altın
1,903.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Japonya'dan Hindistan'a 14,8 milyon dolarlık Kovid-19 yardımı

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında Hindistan'da sağlık sistemini desteklemek amacıyla bu ülkeye 14,8 milyon dolarlık acil yardım gönderecek.

Ahmet Furkan Mercan   | 29.05.2021
Japonya'dan Hindistan'a 14,8 milyon dolarlık Kovid-19 yardımı

Tokyo

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Japonya, Kovid-19 kaynaklı vakalar ile ölümlerin sağlık altyapısını zorladığı Hindistan'a yardım taahhüdünde bulundu.

Japonya, nisan sonu ve mayıs içerisinde Hindistan'a yaptığı yardımların yanı sıra bu ülkeye oksijen cihazları ile ventilatör desteklerini kapsayan 14,8 milyon dolar daha maddi yardım yapacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 673 bin 272 doz oldu
Türkiye'de 7 bin 773 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Japonya'dan Hindistan'a 14,8 milyon dolarlık Kovid-19 yardımı

Japonya'dan Hindistan'a 14,8 milyon dolarlık Kovid-19 yardımı

Tokyo Valisi Koike'ye göre temmuzdaki olimpiyatların yeniden ertelenmesi 'zor bir durum'

Japonya'da ithal aşıların geç gönderilmesi Kovid-19'a karşı aşılamayı geciktiriyor

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 660 kişi öldü

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 660 kişi öldü
Japonya'da doktorlar Tokyo Olimpiyatlarının iptalini istedi

Japonya'da doktorlar Tokyo Olimpiyatlarının iptalini istedi
Hindistan'dan Kovid-19 yardımı gönderen Türkiye'ye teşekkür

Hindistan'dan Kovid-19 yardımı gönderen Türkiye'ye teşekkür