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Ekonomi

Japonya'dan BAE'ye petrol üretimine 'proaktif katkı' yapması çağrısı

Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri'ne petrol üretimine "proaktif katkılar" yapması çağrısında bulundu.

Ahmet Furkan Mercan   | 16.03.2022
Japonya'dan BAE'ye petrol üretimine 'proaktif katkı' yapması çağrısı

Tokyo

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Akabinde düzenlediği basın toplantısında Kişida, görüşmede Al Nahyan ile Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası ham petrol fiyatlarının yükselişini ele aldıklarını söyledi.

Kişida, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olarak BAE'den 'proaktif katkı' sunmasını talep ettim. Küresel ham petrol piyasalarının istikrarı için BAE'nin varlığı önemli" dedi.

Japon Başbakan, Al Nahyan ile, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ham petrol fiyatlarının istikrara kavuşması için Japonya ve BAE'nin yakın iş birliği yapmasında anlaştıklarını belirtti.

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