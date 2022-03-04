Dolar
14.15
Euro
15.61
Altın
1,938.45
ETH/USDT
2,734.10
BTC/USDT
41,500.00
BIST 100
2,023.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev’den yayındayız Tokat'ta servis aracının devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. -VTR-
logo
Ekonomi

Japonya acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunacak

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, ülkesinin, acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma açacağını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 04.03.2022
Japonya acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunacak

Tokyo

Bakan Hagiuda, düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "acil durum rezervi" kararıyla uyumlu hareket edeceklerini söyledi.

Ülkesinin acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma açacağını belirten Hagiuda, bu oranın, IEA üyeleri arasında ABD'den sonra ikinci geldiğini bildirdi.

Hagiuda, "üretimlerini artırmaları için petrol üreten ülkeleri teşvik etmeyi sürdüreceklerini" söyledi.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına (METI) göre, kullanıma açılacak 7,5 milyon varil, Japonya'da yaklaşık 4 günlük ülke içi tüketime denk geliyor.

ABD stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını bildirmişti.

IEA üyesi 31 ülke, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında tedarik sıkıntısı yaşanmayacağına yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor
Tedbirlerin hafifletildiği dönemde de Kovid-19'la mücadelenin anahtarı aşı olacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Artık bireysel sorumlulukların ön planda olması gereken bir evreye geçtik

Benzer haberler

Küresel piyasalar, nükleer endişeyle negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, nükleer endişeyle negatif seyrediyor

Japonya'da 70 kişi Ukrayna'nın 'uluslararası lejyon' çağrısına cevap verdi

Japonya Kovid-19 sınır önlemlerini daha da gevşetiyor

Japonya acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunacak

Japonya acil rezervinden 7,5 milyon varil petrolü kullanıma sunacak
Ukrayna’da Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalarda yangın çıktı

Ukrayna’da Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalarda yangın çıktı
Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu

Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu