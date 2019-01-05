İzmir'e yapılan rüzgar yatırımı 2 milyar dolara ulaştı

İZKA Genel Sekreteri Yavuz, "İzmir’e kurulan yüzlerce rüzgar türbininin toplam kurulu gücü bin 300 megavatı geçerken, kente yapılan rüzgar yatırımı 2 milyar dolar seviyesine ulaştı." dedi.

ANKARA – Gülşen Çağatay

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, kentin Türkiye’deki rüzgar enerjisi üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirdiğini belirterek, “İzmir’e kurulan yüzlerce rüzgar türbininin toplam kurulu gücü bin 300 megavatı geçerken, kente yapılan rüzgar yatırımı 2 milyar dolar seviyesine ulaştı" dedi.

Yavuz, AA muhabirine, İzmir'de rüzgar enerjisi ekipmanları sektöründe direkt istihdam edilen kişi sayısının 4 bini geçtiğini söyledi.

İzmir’de sanayi sektöründe çalışan her 120 kişiden 1'inin rüzgar enerjisi ekipmanları üretiminde istihdam edildiğini anlatan Yavuz, "Türkiye’de rüzgar enerjisi ekipmanları üretimi, ülkenin ikinci büyük ticaret merkezi olan İzmir’de yoğunlaşmış durumda. Gelişmiş üretim olanakları, lojistik altyapısı, nitelikli işgücü ile İzmir, rüzgar enerji alanında uluslararası değer zincirlerine entegre olmuş bir merkez üssüne dönüştü." diye konuştu.

Kentte yatırım yapan firmaların limanlar sayesinde ihracatlarını da rahatlıkla gerçekleştirebildiklerini dile getiren Yavuz, "1998 yılında Türkiye’de kurulan ilk rüzgar enerjisi santraline de ev sahipliği yapan İzmir, Enercon, Siemens – Gamesa, LM Wind Power, TPI Composites gibi dünya çapında faaliyet gösteren firmalar tarafından üretim merkezi olarak belirlendi. Ayrıca Ateş Çelik, Ege Kule, Dirinler Makina, Norm Cıvata ve Tibet Makina gibi çok sayıda yerel firmalardan oluşan güçlü bir tedarik zinciri, İzmir’de oluşmuş durumda." dedi.

Enerjide en rekabetçi kentler arasında

Yavuz, Türkiye'nin 7 bin megavatı aşan rüzgar enerjisi kurulu gücünü, 2023 yılında kadar 20 bin megavata çıkarmayı hedeflediğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hedefe yönelik uygulanan politikalarla Türkiye’de hem rüzgar enerjisi santrali hem de rüzgar enerjisi ekipmanı üretimi yatırımlarının 2019 yılında da sayısının artmasını bekliyoruz. Bu kapsamda, 2019 yılında da tedarik zincirine girmek isteyen Almanya, Danimarka ve İspanya merkezli yabancı yatırımlar yolda. Bu yatırımların Türkiye’nin rüzgar enerjisi ekipmanları üretim üssü haline gelen İzmir ve çevresine yapılmasını öngörüyoruz. İzmir, Türkiye’deki rüzgar enerjisinin başkenti konumuyla bu alandaki üretimin yaklaşık yüzde 20’sini tek başına gerçekleştiriyor. İzmir’e kurulan yüzlerce rüzgar türbininin toplam kurulu gücü bin 300 megavatı geçerken, rüzgar enerjisi sektöründe kente yapılan toplam yatırım 2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca, İzmir doğrudan yabancı yatırımlar konusunda saygın bir yayın olan Site Selection tarafından hazırlanan Dünyanın En Rekabetçi Şehirleri Raporu’nda da enerjide Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın en rekabetçi kentlerinden biri olarak ilan edildi."

Yavuz, İZKA’nın temiz enerji alanında ilan ettiği mali destek programları ve sektörel kümelenme çalışmalarıyla sektörü desteklediğini kaydederek, "Yerel firmalarımızın bu üretim sürecine dahil olmaları için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

İZKA bünyesindeki Yatırım Destek Ofisi "Invest in İzmir" aracılığıyla söz konusu yatırımların artması ve kente çekilmesi için yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuluyor.

İzmir Aliağa'ya türbin fabrikası

Bu arada rüzgar enerjisi için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi geçen yıl ağustos ayında yapılmış, Kalyon-Siemens-Türkerler konsorsiyumu kilovatsaat başına 3,48 dolar/cent ile en iyi teklifin sahibi olmuştu. Rüzgar YEKA kapsamında kurulacak santralde kullanılacak ekipmanlarda yüzde 65 yerlilik oranı hedeflenmiş ve fabrika kurulumu ve işletilmesinde yüzde 90 yerli, Ar-Ge'de de yüzde 80 yerli istihdam şartı getirilmişti.

İhalenin ardından şubat ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile rüzgar YEKA kullanım hakkı sözleşmesi imzalayan konsorsiyumun böylece 15 yıllık alım garanti süresi başlamıştı.

Geçen yıl ise söz konusu ihaleyi kazanan konsorsiyumda yer alan Siemens Gamesa'nın, 70 milyon avroluk rüzgar türbini fabrikasını İzmir'in Aliağa ilçesine kuracağı duyurulmuştu.

Yaklaşık 150 kişinin istihdam edileceği Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde planlanan söz konusu fabrikanın bu yıl sonlarında tamamlanması öngörülüyor.