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Ekonomi

İzmir'e kruvaziyer 3 bin 641 yolcu getirdi

İzmir Limanı'na yanaşan MSC Divina kruvaziyer gemisi, kente 3 bin 641 yolcu getirdi.

Meriç Ürer  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
İzmir'e kruvaziyer 3 bin 641 yolcu getirdi

İzmir

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, şehir merkezinin yanı sıra Bergama ve Efes antik kentleriyle Meryem Ana Evi'ni ziyaret için limandan ayrıldı.

Gazetecilere açıklama yapan, gemiyi işleten kruvaziyer şirketi MSC Cruises'ın Yönetici Direktörü Norbert Stiekema, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en önemli destinasyonlarından biri olduğunu ifade etti.

Stiekema, Türkiye'nin bir turistin arayacağı her şeye sahip olduğunu belirterek, "Güzel ülkenize yurt dışından bir sürü misafir getiriyoruz müşteri memnuniyeti yoğun olduğu için. Türkiye'ye yurt dışından ilgi çok ve bu nedenle Türkiye'deki limanları dikkate alıyoruz." diye konuştu.

MSC Cruises Türkiye Müdürü Işın Hekimoğlu da geminin 13 Mayıs-21 Ekim tarihlerinde 24 kere İzmir Limanı'nda bulunacağını ifade etti.

Hekimoğlu, 3 sene içerisinde 25 bin Türk misafiri gemilerinde misafir etme hedefleri bulunduğunu kaydederek, "Bu hedefe doğru ilerlerken hedefimiz kruvaziyer seyahatine ilişkin farkındalık yaratmak. Ne kadar ulaşılabilir ve keşifle dolu bir tatil seçeneği olduğunu misafirlerimize anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Gemi, bu akşam limandan ayrılacak.

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