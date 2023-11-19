Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,947.80
BTC/USDT
36,421.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları, Kahire'den kalkan THY uçağıyla Türkiye’ye getirildi. İstanbul Havalimanı’ndan yayındayız Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İsveç’in başkenti Stockholm’de, Filistin’e destek gösterisi gerçekleştiriliyor
logo
Ekonomi

İzmir'de üretilen makineler 139 ülkede kahve kavuruyor

İzmir merkezli makine üreticisi, geliştirdiği kahve kavurma makinesiyle 139 ülkeye ihracat yapmayı başardı.

Mustafa Güngör  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
İzmir'de üretilen makineler 139 ülkede kahve kavuruyor Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Kahve üreticisi olmamasına rağmen kahve kültürünün getirdiği bilgi birikimiyle işleme ve kavurma sektöründe adından söz ettiren Türk firmaları, geliştirdikleri makinelerle dünyanın dört bir yanına uzanmayı başarıyor.

Torbalı ilçesinde Nurettin Karakundakoğlu'nun 1957'de kurduğu firmada çalışan aile üyeleri de 1990'lı yıllardan itibaren yurt dışından gelen talep doğrultusunda kahve makineleri sektöründe uluslararası tanınırlığa ulaştı.

Firmanın ihracat müdürü Mithat Karakundakoğlu, AA muhabirine, dede mesleğini 67 yıldır sürdürdüklerini, kendisinin de kahve kavurma, demleme konularında makineleri alan firma yetkililerine eğitimler verdiğini söyledi.

Dünya genelinden aldıkları siparişlerle özel tasarım üretimler yaptıklarını anlatan Karakundakoğlu, coğrafi bölge ayırt etmeksizin dünyanın her yanında makinelerinin bulunduğunu kaydetti.

Karakundakoğlu, 139 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Tüm dünyadaki kahve türlerini, aynı hassasiyet ve kalitede üretilebilecek makineler yapıyoruz. Biz ilk başta Yugoslavya'ya değirmen üreterek başladık. Gün gün artarak devam ettik. Zamanla bilinen tüm pazarlara satış yapar hale geldik. Pandemi döneminde Endonezya yakınlarındaki Doğu Timor diye bir ada ülkesine satış gerçekleştirdik. ABD Sacramento'da bir hapishanede kurulum gerçekleştirdik. 14 gün mahkumlarla özel bir proje yaptık. Hollanda'da bir akıl hastanesinde tedavi görenler için özel bir proje yaptık. Aktif savaş bölgelerinde bulunduk. Savaş sonrası Libya'ya gittik, orada kurulumlar gerçekleşti. Tüm dünyada aktif olarak hem satış hem de servisimizi sağlayabiliyoruz."

Karakundakoğlu, asıl uzmanlıklarının kahve işleme ekipmanları olduğunu vurgulayarak, "Kahve işleme makineleri, kahve değirmenleri, kahvenin gazının alınması için gerekli olan ekipmanların üretimini yapıyoruz. Biz kahveyi kavuran, öğüten, yani pakete kadar olan kısımla ilgili küçük kafelerden büyük üretim tesisine karşı her yer için ekipman üretiyoruz." diye konuştu.

Yılda 600 civarında kahve kavurma ve işleme makinesi ürettiklerini vurgulayan Karakundakoğlu, makinelerin 500 kadarını ihraç ettiklerini ve yılda ortalama 3 milyon dolarlık gelir elde ettiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bursa-Ankara kara yolunda kar etkili oluyor
Deniz Harp Okulu 250 Yaşında
Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'nde fazladan kat çıkıldığı belirlendi

Benzer haberler

İzmir'de üretilen makineler 139 ülkede kahve kavuruyor

İzmir'de üretilen makineler 139 ülkede kahve kavuruyor

Osmaneli'nin tescilli lezzeti "ayva lokumu" Suudi Arabistan ve Rusya pazarına da girdi

Bitlis'te kurulan fabrikalarda üretilen tekstil ürünleri Avrupa, Orta Doğu ile Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet