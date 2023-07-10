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Ekonomi

İzmir'de suya yüzde 43 zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayından geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 43,47 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Halil Fidan  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
İzmir'de suya yüzde 43 zam yapıldı

İzmir

İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu, Kültürpark Fuar Alanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, ağustos ayından geçerli olmak üzere suya yüzde 43,47 zam yapılması önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.

İzmir'de geçen yıl 1 Nisan'da başlatılan, şebeke suyu tarifesinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre aylık belirlenmesi uygulamasına, Sayıştay tarafından, maliyet artışlarının aylara bölünerek tarifelere yansıtılmasının uygun bulunmaması nedeniyle son verilmişti.

Sayıştay'ın talebi doğrultusunda, genel kurul kararıyla yılda iki artış yapılabileceği belirtilmişti.



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