İyi Finans, 31. şubesini Mardin'de açtı

Merkez Artuklu ilçesinde Vali Ozan Caddesi'nde müşterilerine hizmet verecek şubenin açılışına, Adil Tasarruf Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yüksel, İyi Finans'ın marka yüzü, oyuncu Ozan Akbaba ve davetliler katıldı.

Şirketin Türkiye'deki 31. şubesi, açılış kurdelesi kesilmesinin ardından hizmete girdi.

Yüksel, açılışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İyi Finans'ın tasarruf finansmanı sektörüne güven, erişilebilirlik ve yenilikçi hizmet anlayışı kazandırma hedefiyle hareket ettiğini söyledi.

İyi Finans'ın büyüme yolculuğuna devam ettiğini ve 31. şubesini Mardin'de açtıklarını aktaran Yüksel, şubenin İyi Finans'ın Türkiye genelindeki büyüme stratejisinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

"On binlerce ailenin ev, araç ve iş yeri edinimleri noktasında destek olmak istiyoruz"

Mardin'in sadece tarihi ve kültürüyle değil bölgesel gücü, ticari ilişkileri açısından da çok kıymetli bir şehir olduğunu ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Sadece Mardin halkına değil bölge illerdeki diğer vatandaşlara da tasarruf finansman faaliyetlerini ulaştırma, vatandaşlarımızın taşıt, ev ve iş yeri edinimlerini sağlama noktasındaki yolculuklarına eşlik etmeyi planlıyoruz. Mardin'in merkezi konumu bu açıdan bizim için çok kritik. Tasarruf finansman faaliyetlerine 2025 yılı temmuz ayı itibarıyla başladık. Yaklaşık 10 aylık süre içerisinde 30 şubenin açılışını tamamladık. Bugün 31. şubenin açılışını yapıyoruz. Yıl sonuna kadar bu sayıyı iki katının üzerine çıkartarak 75 şubeye ulaştırmayı hedefliyoruz. 75 bizim için sadece bir sayı değil 30 şubeyle ulaştığımız binlerce müşteriyi 75 şube ile on binlerce müşteriye dönüştürmek, dolayısıyla on binlerce ailenin ev, araç ve iş yeri edinimleri noktasında destek olmak, onlara finansal çözümler üretmek istiyoruz. Temel gayemiz budur."

​​​​​​​Tasarruf finansmanının birikim odaklı bir finansman sistemi olduğuna dikkati çeken Yüksel, "Önce tasarruf ediyorsunuz, belirli mevzuatsal şartlara ulaştığınızda tahsisata, yani finansmana hak kazandığınız bir model. Bu aslında bizim genetiğimizde, toplumumuzun genetiğinde olan yardımlaşma ve dayanışmanın finansal modern mimarideki izdüşümü niteliğinde. Bu yönüyle İyi Finans tasarruf finansman sisteminin en genç oyuncularından biri olarak çevik yapısı, yüksek teknolojik kabiliyetleri, müşteri memnuniyeti odağındaki çalışmalarına tam gaz devam etmekte." ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan oyuncu Ozan Akbaba'ya teşekkür eden Yüksel, şunları aktardı:

“Ozan Akbaba, sadece takipçileri tarafından değil, toplumun geneli tarafından sevilen, daha önemlisi sayılan, samimi bulunan bir figür. Marka yüzümüz olarak çalıştığımız Ozan Akbaba'nın sahip olduğu bu nitelikler tam da marka değerlerimizi konumlandırdığımız noktayla örtüşüyor. Kendisinin dizi çekimleri için şehirde olduğu bilgisini edindik ve teşrif ettiler açılışımıza. Bunun için kendisine ayrıca şirketim ve şahsım adına teşekkür ederim. Kendisiyle yaptığımız çalışmalar umuyorum ileriki dönemlerde daha da detaylandırılarak ilerleyecektir.”

"Burada olmaktan çok memnunum"

Oyuncu Ozan Akbaba da yaklaşık 2 yıldır dizi çekimleri dolayısıyla Mardin'de yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gerçekten burayı seviyorum çünkü burası hem insanı ile hem dağı, taşı ve toprağıyla çok özel bir yer. Özellikle kültürleri farklı dinlere mensup insanları olsun, burada her gün edinilen farklı bilgilerin hazinesi çok değerli. O yüzden burada olmaktan çok memnunum. İnsanların da Mardin'de 4-5 gün geçirmelerini tavsiye ediyorum. İyi Finans, Türkiye'nin genelinde gerçekten temel ihtiyaçları yerine getiren, karşılayan bir şirket olduğu için Mardin'de de ümit ediyorum ki çok fazla müşterisi olacak. İyi Finans'ta gördüğüm şey, insanlara gerçek yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlardan kastım, çok uzman kişilerden çok doğru tavsiyeler alıp çok doğru noktalara götürülmeleri oluyor. Bu yüzden İyi Finans Mardin'de iyi karşılanacak gibi geliyor. Mardin'e iyi gelecek."