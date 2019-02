İTO, KOBİ'lere 'ihracat koçu' tayin edecek

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İhracata İlk Adım Programı ile daha önce ihracat yapmamış ya da 100 bin doların altında ihracat gerçekleştirmiş KOBİ'lere, 4 ay süreyle danışmanlık yapacak "ihracat koçu" atanacak.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda, hiç ihracat yapmamış ya da 100 bin doların altında ihracat gerçekleştirmiş, 5 ila 250 arasında çalışana sahip KOBİ’lerin ihracatçı olmaları için İhracata İlk Adım Programı’nın yeni etabını başlattı.

Programa katılmak isteyen firmaların, İTO'nun web sitesi olan ito.org.tr adresindeki başvuru formunu 5 Mart'a kadar doldurmaları gerekiyor.

"Ne pahasına olursa olsun ihracatı artırmak zorundayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, geçen yıl yaşanan ekonomik kıskaçtan sonra Türkiye için tek çıkış yolunun ihracat olduğunun çok daha net şekilde görüldüğünü vurguladı.

İhracatın, işletmelerin rutin faaliyetlerinden biri haline getirilmesi gerektiğini belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"İhracat, hem ürünlerimizin niteliğini hem de her türlü taarruza karşı direnç gücümüzü artıracaktır. İhracat ekonomide her derde devadır. İstihdam sağlar, katma değer oluşturur, fabrikaların çarklarını döndürür, hanelere refah getirir. Ne pahasına olursa olsun ihracatı artırmak zorundayız. Birinci ligin kalıcı üyesi olmanın tek yolu, ihracattır. Bu yüzden İTO tarafından birkaç fazlı olarak yürütülmüş ve çok da başarılı sonuçlar alınmış İhracata İlk Adım Programı’nı yenilenen içeriğiyle yeniden faaliyete geçirmeye karar verdik."

"Firmalar 4 ay danışmanlık hizmeti alacak"

Şekib Avdagiç, bugüne kadar 246 firmanın yararlandığı İhracata İlk Adım Programı'nın yenilenen etabında yer alacak firmalara uzmanlar tarafından yerinde danışmanlık hizmeti verileceğini bildirdi.

Programda KOBİ’lere özel bir ihracat destek paketi sunduklarını belirten Avdagiç, "İTO'nun internet sitesinden yapılacak başvurular sonunda programa katılacak firmaları tespit edeceğiz. Ardından her 5 firmaya bir danışman olacak şekilde eşleştirme yapacağız. Danışmanlarımız, firmalara her hafta 4 saat, kendi şirketlerinde hizmet verecek. Böylece 4 ay süresince her bir firmanın 64 saat danışmanlık hizmeti alması sağlanacak." ifadelerini kullandı.

"İhracatı, cephede savaşmak gibi görünüyorum"

İTO Başkanı Avdagiç, İTO olarak 2019'u "Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KOBİ'lere yaşam koçu gibi 'ihracat koçu' tayin ediyoruz. KOBİ’lerimize 'gel öğretelim, üret satalım' diyeceğiz. Ben ihracatı, cephede savaşmak gibi görüyorum. Bu yüzden bütün kuvvetimizle başarmak zorundayız. İhracata İlk Adım Programı'nı yeni bir anlayış ve yaklaşımla tekrar hayata geçirirken, KOBİ'lerin yeni pazarlara açılmalarına katkıda bulunmak istiyoruz. Ekeceğimiz tohumlardan adeta ormanın en değerli ağaçlarını yetiştirmek istiyoruz."

Muhabir: Ali Atar