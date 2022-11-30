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Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç, üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin, "Yıllık yüzde 3,9'luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Uğur Aslanhan   | 30.11.2022
İTO Başkanı Avdagiç, üçüncü çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi

İstanbul

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin GSYH sonuçlarını değerlendirdi.

"Üçüncü çeyrekteki yıllık yüzde 3,9'luk büyüme, dünyadaki resesyon sinyaline karşın ekonomimizin dinamizmini sürdürdüğünü gösteriyor" değerlendirmesinde bulunan Avdagiç, büyümede iç talebin öne çıktığını, dış talebin ise sınırlı şekilde pozitif katkı vermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Avdagiç, "Çeyrekten çeyreğe yatay seyir, 2023 yılı için 3 ödevimizi açıkça ortaya koyuyor. Üretim ve yatırımdan hız kesemeyiz. 2023 için ihracatta pazar ve ürün çeşitlendirme faaliyetleri olmazsa olmazımız. Hizmetler sektöründe yeniden atak başlatma zamanı." ifadelerini kullandı.

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