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Ekonomi

İşverenler 85 bin 128 açık iş için ilana çıktı

İŞKUR'un hayata geçirdiği "Açık İş Haritası" uygulamasına göre, Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı bulunuyor.

Özcan Yıldırım  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
İşverenler 85 bin 128 açık iş için ilana çıktı

Ankara

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

İş arayanlarla işverenleri buluşturmak için yenilikçi yöntemler kullanan Kurum, mevcut iş ilanlarının anlık olarak il ve ilçe bazında harita üzerinde görsel olarak görülmesine, mesleklere göre ilanların incelenebilmesine ve açık iş ilan listesinin indirilmesine olanak sağlayan "Açık İş Haritası" uygulamasını hizmete sundu.

4 açık işten 1'i İstanbul'da

https://acikisharita.iskur.gov.tr/ adresinden ulaşılan "Açık İş Haritası" uygulamasına göre, Türkiye genelinde 85 bin 128 açık iş ilanı bulunuyor.

İstanbul 21 bin 846 iş ilanıyla en fazla açık iş bulunan şehir oldu. İstanbul'un ardından 5 bin 117 açık iş ilanıyla Ankara, 4 bin 606 açık iş ilanıyla Kocaeli, 4 bin 285 açık iş ilanıyla Bursa ve 4 bin 357 açık iş ilanıyla İzmir sıralandı.

Manisa 3 bin 136, Kayseri 3 bin 98, Gaziantep 2 bin 870, Mersin 2 bin 385, Antalya 2 bin 117 ve Tekirdağ 2 bin 48 açık iş ilanı sayısıyla öne çıkan şehirler oldu.

Ustalık gerektiren işlerde de açık var

Türkiye genelinde en fazla açık iş, nitelik gerektirmeyen beden işçiliğinde var. İşverenlerin beden işçiliği talebiyle 20 bin 538 ilanı bulunuyor. İşverenler tarafından 3 bin 280 temizlik görevlisi, 1381 satış elemanı, 1322 paketleme işçisi, 1303 ambar-depo işçisi, 1277 konfeksiyon işçisi ve 1249 servis elemanı ilanı verildi.

Açık iş ilanlarında uzmanlık ve ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da dikkati çekti. Bu kapsamda, dikiş makineci, gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC torna tezgahı operatörlüğü en fazla aranılan meslekler oldu.

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