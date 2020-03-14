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Ekonomi

İSTİB: Ticaret dünyasının yüz karalarını affetmeyeceğiz

İstanbul Ticaret Borsası Kopuz, Koranavirüs salgınını fırsat bilerek, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara karşı amansızca mücadele edeceklerini belirtti.

Murat Aslan   | 14.03.2020
İSTİB: Ticaret dünyasının yüz karalarını affetmeyeceğiz

İstanbul

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Koranavirüs salgınını fırsat bilerek, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara karşı amansızca mücadele edeceklerini söyledi.

İSTİB Başkanı Kopuz, yaptığı açıklamada, "Ticaret dünyasının yüz karalarını affetmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Koranavirüs salgınını fırsat bilerek, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara karşı amansızca mücadele edeceklerini kaydeden Kopuz, "Söz konusu insan sağlığı iken, böyle bir tutum içine girenler hem hukuka, hem örf ve adetlerimize, hem ahlaki değerlerimize, hem de dinimizin kurallarına aykırı davranmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kopuz şu değerlendirmelerde bulundu:

"Osmanlı devrinde böylesi tutum içine girenlerin yüzlerine kara çalınır öyle dolaştırılırmış. Yani Türkçe'mizdeki 'yüz karası' deyimi buradan gelir. Ticaret dünyasının yüz karalarını affetmeyeceğimizi açık bir biçimde ifade ediyorum. İstanbul Ticaret Borsası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı borsamız olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız"

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