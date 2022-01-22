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Ekonomi

İstanbullu 2021'de en çok hamsi tüketti

Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl 114 türden 48 bin 737 ton su ürünü getirildi.

Hikmet Faruk Başer   | 22.01.2022
İstanbullu 2021'de en çok hamsi tüketti

İstanbul

İstanbul'da geçen yıl en çok hamsi ve istavrit tüketildi.

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgiye göre, Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl 114 farklı tür su ürünü getirildi.

2020 yılında hale 48 bin 737 ton su ürünü getirilirken bu rakam geçen yıl 45 bin 81 ton oldu. 2020 yılında hale en çok getirilen beş ürün hamsi, palamut, mezgit, istavrit ve lüfer olurken bu sıralama 2021'de hamsi, istavrit, mezgit, lüfer ve çipura şeklinde değişti.

Hale geçen yıl getirilen ürünler arasında 15 bin 40 ton ile hamsi ilk sırada yer alırken, 7 bin 25 ton ile istavrit ikinci, 4 bin 148 ton ile de mezgit üçüncü oldu.

Hale getirilen ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilosu 488 lira 61 kuruştan satılan ıstakoz, en yüksek fiyattan alıcı bulan su ürünü oldu. Bu ürünü, kilosu 408 lira 32 kuruş ile böcek, kilosu 194 lira 96 kuruştan satılan jumbo karides izledi.

Halde hamsinin kilosu 16 lira 31 kuruş, palamutun kilosu 39 lira 92 kuruş, mezgitin kilosu 11 lira 85 kuruş, istavritin kilosu 13 lira 55 kuruştan alıcı buldu.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl en çok getirilen 10 ürün şöyle:

ÜrünOrtalama (Ton)
Hamsi15040
İstavrit7025
Mezgit4148
Lüfer3937
Çipura (yetiştiricilik)2428
Levrek (yetiştiricilik)1855
İthal Uskumru1409
Tekir1388
Palamut1023
Somon914

Hale getirilen ürünlerin yıllık ortalama kilogram satış fiyatları da şöyle sıralandı:

ÜrünOrtalama (kg/lira)
Istakoz488,61
Böcek408,32
Jumbo karides194,96
Kalkan161,84
Sinarit133,69
Dülger120,99
Lipsoz112,25
Kırlangıç108,81
Karabiga karides107,31
İthal lahoz104​​​​​​​
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