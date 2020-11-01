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Ekonomi

İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 12,40 ve toptan fiyatlar yüzde 14,45 arttı.

Ergin Garip   | 01.11.2020
İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İstanbul

İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 12,40 ve toptan fiyatlar yüzde 14,45 arttı.

İstanbul'da ekimde bir önceki aya kıyasla da perakende fiyatlar yüzde 2,45, toptan fiyatlar yüzde 2,44 arttı.

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