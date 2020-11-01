İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı
İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 12,40 ve toptan fiyatlar yüzde 14,45 arttı.
İstanbul
İTO verilerine göre, İstanbul'da ekimde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 12,40 ve toptan fiyatlar yüzde 14,45 arttı.
İstanbul'da ekimde bir önceki aya kıyasla da perakende fiyatlar yüzde 2,45, toptan fiyatlar yüzde 2,44 arttı.
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