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Ekonomi

İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da şubatta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar yüzde 0,95 arttı.

Murat Birinci  | 01.03.2019
İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

İstanbul

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi şubat ayı itibarıyla yıllık ortalama yüzde 15,23, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalamada yüzde 19,95 arttı.

İstanbul'da, şubat ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatlar yüzde 0,95 arttı. Kentte perakende fiyatlar şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,37, toptan fiyatlar ise yüzde 23,00 yükseldi.

Sektörel bazda değişim oranları 

Perakende fiyatlar, şubatta bir önceki aya göre sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,06, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,79, gıda harcamalarında yüzde 1,45, konut harcamalarında yüzde 0,68, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,34 artarken, giyim harcamalarında yüzde 1,27, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,03 azaldı. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar aylık bazda bir önceki aya göre madenler grubunda yüzde 3,48, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,62, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,66, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,40, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,30, mensucat grubunda yüzde 0,11 artarken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,04 azaldı.

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