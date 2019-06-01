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Ekonomi

İstanbul'da mayısta perakende fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,02, toptan fiyatlar ise yüzde 2,17 arttı.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 01.06.2019
İstanbul'da mayısta perakende fiyatlar arttı

İstanbul

İTO verilerine göre, İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,02, toptan fiyatlar ise yüzde 2,17 arttı.

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 19,27, toptan fiyatlar yüzde 23,56 arttı.

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