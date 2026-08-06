İstanbul kruvaziyer turizminde 1 milyon yolcu hedefine ilerliyor

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı'nın haziran ayı kruvaziyer verilerinden derlediği bilgilere göre, haziranda 164 gemi ile Türkiye'ye 24 bin 793 yolcu gelirken yılın ilk yarısında limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısı 488'e, gelen yolcu sayısı da 59 bin 372'ye ulaştı.

Haziranda giden kruvaziyer yolcu sayısı 26 bin 714, transit yolcu sayısı ise 249 bin 368 olurken yılın ilk yarısında giden yolcu sayısı toplamı 63 bin 817, transit yolcu sayısı da 633 bin 236 olarak kayıtlara geçti. İlk 6 ayda en fazla kruvaziyer ise 204 ile Kuşadası Limanı'na yanaşırken, onu 95 kruvaziyer ile İstanbul takip etti.

Galataport İstanbul Liman İşletme Direktörü Tolga Tuncay, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İstanbul'un Türkiye'nin en önemli kruvaziyer destinasyonları arasındaki konumunu koruduğunu söyledi.

Tuncay, ABD/İsrail-İran Savaşı üzerine Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapanması sonucu Basra Körfezi'nde mahsur kalan gemilerin İstanbul'a yapacakları seferlerde zorunlu iptaller olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle çoğunluğu İstanbul başlangıç ve bitişli olan Karadeniz uğraklı gemi seferleri de hala gerçekleşemiyor. Tüm konjonktürel olumsuzluklara rağmen 2026 yılında, 2025'te yakaladığımız toplam kruvaziyer yolcuları içindeki ana liman yolcu oranını korumayı başardık. Gemi firmalarının Galataport İstanbul’u ana limanları yapmaya devam etmesi, bize ve ülkemize olan uzun vadeli güvenlerinin önemli bir göstergesi."

"Kıymetli taşlar, Türk halısı ve kilimleri en çok gözlemlediğimiz harcama kalemleri arasında oluyor"

Kruvaziyer yolcularının İstanbul'daki ortalama harcama eğilimlerine ve bu hareketlilikten etkilenen sektörlere değinen Tuncay, "Yaş ortalaması daha düşük olan yolcu profilinde yeme-içme ve perakende tercihleri daha yoğun olurken, yaş ortalaması yüksek olup özellikle Amerika'dan gelen turistlerde kıymetli taşlar, Türk halısı ve kilimleri en çok gözlemlediğimiz harcama kalemleri arasında oluyor." diye konuştu.

Tuncay, İstanbul'a kruvaziyerle gelen yolcular arasında en büyük payı yüzde 25 ile ABD vatandaşlarının aldığını belirterek, ABD'yi sırasıyla İtalya, Birleşik Krallık, Almanya ve İspanya'dan gelen yolcuların takip ettiğini söyledi.

Kruvaziyer turist profilinin sezon içinde değişiklik gösterdiğini değinen Tuncay, Galataport İstanbul'a gelen yolcuların yüzde 58'ini 46-75 yaş grubunun, yüzde 25'ini ise 16-45 yaş grubunun oluşturduğunu anlattı.

Tuncay, lüks segmentte faaliyet gösteren markalı kruvaziyer gemilerinin İstanbul'a uğramaya başlamasının yüksek gelir grubundaki turistlerin kente ilgisini artırdığını ifade eden Tuncay, 2027 yılında Aman at Sea ve Orient Express markalı kruvaziyer gemilerinin de İstanbul seferlerine başlayacağını bildirdi.

İstanbul'un rotanın ortasında olduğu transit seferlerde yolcuların yaklaşık ortalama 10 saat şehirde kaldığını anlatan Tuncay, "İstanbul'un rotanın başlangıcı ya da bitişi olduğu ana liman seferlerde ise kalış ortalaması 28 saate kadar çıkabiliyor. Bazı yolcularımız İstanbul’da sefere başlamadan önce ya da sefer bittikten sonra Türkiye’nin farklı destinasyonlarında seyahatlerine devam ediyorlar." dedi.

"2027'nin 2026'dan daha iyi bir yıl olacağına dair sinyaller alıyoruz"

Tuncay, artan gemi trafiğine rağmen operasyonlarda herhangi bir kapasite sorununun yaşanmadığını vurgulayarak, "Galataport İstanbul günde 3 büyük gemi, toplamda 15 bin yolcu kapasitesiyle inşa edildiği için operasyonlarda herhangi bir kapasite sorunu yaşanmıyor. Öte yandan İstanbul’un nisan-kasım arası olan kruvaziyer sezonunu yılın 12 ayına yayarak kapasiteyi optimize etme konusunda çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Yeni yatırımları iki kulvarda planladıklarına işaret eden Tuncay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlki terminal için akışı hızlandıracak, yolcu konforunu artıracak yatırımlarımız, ikincisi enerji verimliliği konusunda değişen gemi teknolojilerini destekleyecek elektrik, LNG gibi yatırımlarımız. Bu seneyi tamamlarken 200 gemi seferi ve yaklaşık 520 bin yolcunun Galataport İstanbul'a yanaşarak İstanbul'u ziyaret etmesini öngörüyoruz. Mevcut rezervasyon taleplerine baktığımızda, herhangi bir jeopolitik olumsuzluk gerçekleşmemesi durumunda 2027'nin 2026'dan daha iyi bir yıl olacağına dair sinyaller alıyoruz."

Tuncay, İstanbul'u Akdeniz'deki diğer kruvaziyer limanlarından ayıran en önemli avantajlara değinerek, "Öncelikle, İstanbul'un tarihi, kültürel, gastronomik cazibesine ek olarak, THY'nin yaygın uçuş ağına, İstanbul Havalimanı gibi dünyanın en büyük ve yoğun havalimanlarından birine ve güçlü konaklama altyapısına sahip olması. Ayrıca Galataport İstanbul merkezi konumu ve teknolojik altyapısının yanı sıra bir kruvaziyer yolcusuna sunduğu yeme-içme, alışveriş ve kültür-sanat olanaklarıyla ana liman operasyonları için son derece güçlü bir ekosistem oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedeflediğimiz yeni eşik kademeli artışlarla 1 milyon yolcuya ulaşmak"

Tuncay, uluslararası kruvaziyer şirketlerinden olumlu dönüşler aldıklarını ve kruvaziyer şirketlerinden İstanbul için yeni rota ya da sefer artırımı taleplerinin geldiğini anlatarak, "Türk Hava Yolları-İstanbul Havalimanı-Galataport üçlü sacayağı tanıtım çalışmaları ve İstanbul’un cazibesiyle sefer artırım talepleri geliyor. Karadeniz rotalarının açılmasını da dört gözle bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul'un kruvaziyer turizminde ulaşmayı hedeflediği yeni eşiğe ilişkin Tuncay, "Hedeflediğimiz yeni eşik, toplam yolcu sayısında önce 750 bin, sonrasında da kademeli artışlarla 1 milyon yolcuya ulaşmak. Ancak bunun içerisinde ülkeye ekonomik anlamda daha fazla katma değer yaratan ana liman yolcu sayısının toplam yolcuya olan oranını özellikle yükseltmek istiyoruz." diye konuştu.

Tuncay, Galataport İstanbul'un Türkiye'nin en büyük ana limanı olduğuna işaret ederek, "İstanbul'u ana liman olarak seçen gemiler rotalarında birden fazla Türk limanına uğruyor. Dolayısıyla döviz girişi de katlanarak artıyor. Ana liman yolcusu oranını bu nedenle önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.