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Ekonomi

İstanbul Havalimanı'nın taşınma sürecini anlatan 'ORAT' kitabı internette

İstanbul Havalimanı'nın 33 saatte tamamlanarak tarihe geçen, dünyanın en başarılı lojistik operasyonlarından biri olan taşınma sürecini anlatan "ORAT" kitabına web sitesinden ulaşılabilecek.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 07.09.2021
İstanbul Havalimanı'nın taşınma sürecini anlatan 'ORAT' kitabı internette

Istanbul

İGA'nın sosyal medya hesabı Twitter'den yapılan açıklamada, operasyonel hazırlık ve havalimanı transferini anlatan kitapla ilgili olarak, "Yüzlerce uçak ve araç, tonlarca malzeme ve zamana karşı yarış… 33 saatte tamamlanarak tarihe geçen, dünyanın en başarılı lojistik operasyonlarından biri... #İstanbulHavalimanı’nın taşınma sürecini anlatan “ORAT” kitabına web sitemizden ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.





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