İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısında rekor
İstanbul Havalimanı'nda dün 271 bin 836 kişi misafir edilerek tüm zamanların yolcu sayısı rekoru kırıldı.
İstanbul
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda havalimanının yolcu sayısında tarihi rekorun kırıldığı belirtildi.
Günlük yolcu sayısında tarihi bir rekor!— iGA Istanbul Airport (@igairport) July 26, 2025
Dün, iGA İstanbul Havalimanı'nda 271.836 yolcuya ev sahipliği yaparak tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştık. Ülkemizi global havacılık sektöründe ileriye taşımak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı.
Dünyanın… pic.twitter.com/0Cx7mKVVXs
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Tarihi Günlük Rekor, İstanbul Havalimanı, dün yolcu trafiğinde tüm zamanların rekorunu kırarak önemli bir kilometre taşına imza attı ve bir günde 271 bin 836 yolcuyu ağırladı. Ülkemizi küresel havacılıkta ön plana çıkarmak büyük bir gurur kaynağıdır."
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