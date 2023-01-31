İstanbul Havalimanı "CDP İklim Değişikliği Programı" ülke liderleri arasında yer aldı
İstanbul Havalimanı, "CDP (Karbon Saydamlık Projesi) 2022 İklim Değişikliği Programı" içinde kazandığı A skoruyla liderlik, su güvenliği programında ise B skoruyla yönetim basamağında ülke liderleri arasında yer aldı.
İstanbul
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, havalimanı, çevresel sürdürülebilirlik alanındaki en prestijli küresel raporlama platformlarından olan CDP'de iki farklı kategoride önemli bir başarıya imza attı.
İstanbul Havalimanı, CDP'nin İklim Değişikliği Raporu'nda Avrupa ortalamasından yüksek, benzer sektördeki işletmelerin ve dünya ortalamasının oldukça üzerinde puan alarak iklim değişikliği konusunda liderler arasına girerken, su güvenliği konusunda ise puanlamada yönetim basamağında yer aldı.
Türkiye'deki sürdürülebilirlik kültürünün gelişimine ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına güçlü bir katkı sunmayı hedefleyen İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan CDP'nin İklim Değişikliği Programı'na ve Su Güvenliği Programı'na Türkiye'den katılım gösteren tek havalimanı oldu.
İstanbul Havalimanı, İklim Değişikliği Programı'nda A, Su Güvenliği Programı'nda ise B skoru elde etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA İstanbul Havalimanı Üst Düzey Yöneticisi Kadri Samsunlu, emisyon azaltım faaliyetleri kapsamında, 2050 yılına kadar da "Net Sıfır CO2 Emisyonu" yol haritalarını hazırladıklarını ve bu doğrultuda istikrarlı bir planlama yaparak karbon salım azaltım stratejilerini oluşturduklarını vurguladı.
Samsunlu, İstanbul Havalimanı olarak insan hayatını, çevre ve topluma saygıyı odağına alarak, sürdürülebilirlik hedeflerini daha da ileriye taşıyacaklarının belirtti.
Çevresel bütünselliği gelecekte de korumanın iş planları arasında büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Samsunlu, gözlemlenen sonuçlar ve ileriye dönük çıkarımlarla birlikte hem karbon ayak izini hem de su ayak izini sıfıra indirmek için tutkuyla çalıştıklarını kaydetti.
İstanbul Havalimanı'nda, çevreye duyarlı bir ekosistem inşa ettiklerini ifade eden Samsunlu, şöyle devam etti:
"Demografinin gelişmesi ile havacılık alanında su yönetiminin öneminin de artacağı bilinciyle hareket ediyoruz. 'ISO 14046 Su Ayakizi Standart Uygulamaları' ve doğrulanmış raporlama sunumu ile birlikte, havalimanları içinde su kullanımı ve güvenliği bilincimizi göstererek, su güvenliği tarafında sektörümüze öncülük ediyoruz.
Amacımız, gelecek nesillere örnek bir model oluşturarak israftan kaçınan, atığını dönüştürebilen, sürdürülebilir örnek havalimanları ve örnek şehirler yaratabilmek. Bu noktada globaldeki en saygın endekslerin başında gelen CDP tarafından, bizim için hayati değeri olan her iki kategori için de takdir edildiğimizi görmek, bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.