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Ekonomi

İstanbul Havalimanı 8 ayda 20 milyon 972 bin 497 yolcuyu ağırladı

İstanbul Havalimanı'nı, bu yılın ocak-ağustos döneminde 20 milyon 972 bin 497 yolcu kullandı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 08.09.2021
İstanbul Havalimanı 8 ayda 20 milyon 972 bin 497 yolcuyu ağırladı

İstanbul

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda, ocak ve ağustos ayını kapsayan 8 aylık sürede, iç hatlarda 47 bin 538, dış hatlarda 116 bin 97 olmak üzere toplam 163 bin 635 uçuş icra edildi.

Yolcu sayısında ise söz konusu dönemde havalimanını, iç hatlarda 6 milyon 291 bin 783, dış hatlarda ise 14 milyon 680 bin 714 olmak üzere toplam 20 milyon 972 bin 497 yolcu kullandı.

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