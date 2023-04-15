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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki seçim bürosu açılışında konuşuyor Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin’de AK Parti Erdemli İlçe Başkanlığını ziyaretinde seçim otobüsünden vatandaşlara hitap ediyor
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Ekonomi

İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan'da açılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezinin 17 Nisan Pazartesi günü açılacağını bildirdi.

Merve Özlem Çakır  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan'da açılıyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılının arifesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezinin 17 Nisan'da açılacağını belirtti.

İstanbul'un dünyanın en önemli finans başkentlerinden biri olma yolunda Finans Merkezinin büyük bir adım olduğuna dikkati çeken Nebati, "Ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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