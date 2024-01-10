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Ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2023’te bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu.

Erhan Cihan Ünal  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
İşsizlik rakamları açıklandı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023'e ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Kasım 2023'te bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan artışla yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken, kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık artışla yüzde 16,5 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 20,7 olduğu hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.

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