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Ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2022'de bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 10,3 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 633 bin kişi olarak belirlendi.

Göksel Yıldırım   | 10.02.2023
İşsizlik rakamları açıklandı

Ankara

ANKARA (AA) - Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2022'de bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 10,3 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 633 bin kişi olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2022'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Aralık 2022'de bir önceki aya göre 62 bin kişi artarak 3 milyon 633 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 0,8 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1 puanlık artışla yüzde 18,9 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı aralıkta bir önceki aya kıyasla 18 bin kişi artarak 31 milyon 573 bine çıktı. İstihdam oranı da değişim göstermeyerek yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 80 bin kişi artarak 35 milyon 206 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan arttı ve yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9, kadınlarda yüzde 36,6 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi aralıkta aylık bazda 0,2 saat artarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı Aralık 2022'de bir önceki aya göre 0,6 puanlık artışla yüzde 21,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,9 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,2 olarak tahmin edildi.

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