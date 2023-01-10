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Ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2022'de bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 576 bin kişi olarak belirlendi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 10.01.2023
İşsizlik rakamları açıklandı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2022'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Kasım 2022'de bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalışla yüzde 17,8 oldu.

Ayrıca, geçmiş döneme ilişkin bazı verilerde revizyona gidildi.

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