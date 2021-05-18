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Ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan artışla yüzde 12,9 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 118 bin kişiye yükseldi.

Deniz Çiçek Palabıyık,Mustafa Çalkaya   | 18.05.2021
İşsizlik rakamları açıklandı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı yılın birinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise değişmedi.

Tarım dışı işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe kıyasla 0,1 puan düşerek yüzde 14,8 olarak hesaplandı.

Yılın ilk çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık artışla yüzde 25,3, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 30,6 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 1,3 puan artarak yüzde 41 seviyesinde gerçekleşti.

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