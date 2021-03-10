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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
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Ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Ocak 2021'de bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 12,2 oldu.

Göksel Yıldırım   | 10.03.2021
İşsizlik rakamları açıklandı

Ankara

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