İşsizlik 2 yılın ardından tek haneye geriledi

Türkiye'de nisan ayında işsizlik oranı yüzde 9,6 ile Mayıs 2016'dan sonra ilk kez tek haneyi gördü.

İSTANBUL - ERHAN CİHAN ÜNAL

Türkiye'de nisan ayında işsizlik oranı yüzde 9,6 ile Mayıs 2016'dan bu yana ilk kez tek haneye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, nisanda işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalarak yüzde 9,6 seviyesine gerildi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 201 bin kişi azalışla 3 milyon 86 bin kişi olarak kayıtlara geçerken, işsizlik oranı ise Mayıs 2016'dan sonra ilk kez tek haneye geriledi.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, işsizlik oranın yüzde 9,6 ile iki yıl sonra ilk kez tek haneye gerilediğini kaydetti.

Geçen yılın aynı dönemine göre bakıldığında işsizlikte yüzde 10,5'ten yüzde 9,6'ya gerilediğini, iş gücüne katılım oranın ise yüzde 52,7'den yüzde 55,3 seviyesine yükseldiğini anımsatan Turşucu, bu sürede toplam 852 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Turşucu, aynı veriye mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak bakıldığında işsizlik oranının yüzde 9,9'dan yüzde 10,3 seviyesine yükseldiği ifade ederek şunları kaydetti:

"Arındırılmış verilerde işsizlik oranı son dört aydır yüzde 9,9 seviyesinde seyrediyordu. Aynı şekilde istihdamda da azalma var. Bu bize manşet verideki düşüşün mevsimsel etkilerden oluştuğunu göstermekte. Turizm sektörünün bunda etkisi büyük olduğu düşünülebilir. Sezonun sona ermesinin ardından mevsim etkisi azalabilir. Ancak nihayete bakıldığında somut olarak son bir yılda 852 bin kişiye istihdam sağlandı ve işsizlik oranı tek haneye geriledi."

"Mayıs’tan sonra da manşet işsizlik oranında artış görebiliriz"

GCM Forex Araştırma Uzmanı Enver Erkan da, Türkiye ekonomisinin geçen sene yıllık bazda yüzde 7 üzerinde bir büyüdüğünü ve bu yılın ilk çeyreğinde de hızlı büyümenin devam ettiğini kaydetti.

Erkan, manşet işsizlik oranın mevsimsel etkilerle tek haneye gerilediğini, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranın ise yüzde 9,9'dan yüzde 10'a doğru yükseldiğini bildirdi.

Mevsimsellikten arındırılmış istihdamda da önceki aya göre bir azalmanın olduğunu ifade eden Erkan, "Mayıs ayından sonra da manşet işsizlik oranında yeniden artış görebiliriz. Muhtemelen yıl sonuna doğru artan bir ivmeyle işsizlik oranı yeniden çift hanelere çıkabilir. Yıllık bazda ise muhtemelen geçen senenin ortalamasının daha altında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal