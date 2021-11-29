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Ekonomi

İspanya'da enflasyon son 29 yılın zirvesinde

İspanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Şenhan Bolelli   | 29.11.2021
İspanya'da enflasyon son 29 yılın zirvesinde Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine göre kasım ayında TÜFE, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, bir ay öncesine göre ise yüzde 0,4 yükseldi.

Böylece art arda 11 aydır artan TÜFE, 1992 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Enflasyondaki artışın temel sebebi doğal gaz, akaryakıt ve elektrik fiyatlarının yükselmesi olarak belirtiliyor. Ayrıca giyim, ayakkabı, meyve, ekmek ve et fiyatlarındaki artışların da bu süreçte etkili olduğu bildiriliyor.

İşlenmemiş gıda ve enerji ürünlerinin hariç bırakıldığı çekirdek enflasyon da kasım ayında yüzde 1,7'ye yükseldi.

Öte yandan ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi, Ekonomi Bakanı Nadia Calvino'nun enflasyondaki artışla ilgili meclis genel kurulunda soruları yanıtlaması için önerge verdi.

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