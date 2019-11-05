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Ekonomi

Ispanak toptancının elinde kaldı

İstanbul Bayrampaşa'daki meyve ve sebze halinde ıspanak satışları, yaşanan zehirlenme vakalarnın ardından azaldı.

İbrahim Halil Aktürk   | 05.11.2019
Ispanak toptancının elinde kaldı Fotoğraf: Binnur Ege Gürün

istanbul

Bayrampaşa'daki meyve ve sebze halinde ıspanak satışları, yaşanan zehirlenme vakalarnın ardından azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Haller Müdürlüğünde satılmayan yüzlerce kasa ıspanak dükkanların önünde kaldı.

Toptancılardan Erdoğan Aslanhan, bugün itibarıyla 250 kasa ıspanağın ellerinde kaldığını söyledi. Satılmayan ıspanaklar nedeniyle zararının yaklaşık 15 bin lira olduğunu öne süren Aslanhan, "Ispanağı bugün korkudan kimse almadı. 250 kasa ıspanak var, ama bunların hepsi yarın çöpe gidecek. 5-10 kasa satabildik. Normalde bu ıspanakların hepsi satılırdı. Her ürün satıldı, ancak ıspanak elimizde kaldı. Ispanaklar ilaçlanmış olabilir, içine yabancı ot girmiş olabilir. Bu durum hepsinin zehirli olduğu anlamına gelmiyor." dedi.

Firma görevlisi Rıdvan Kurt ise birçok toptancının birkaç gündür ıspanak satışı yapamaması nedeniyle zarara uğradığını belirtti. Kurt, satılmadığı için çok sayıda ıspanağın çöpe gittiğini sözlerine ekledi.

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