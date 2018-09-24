'İşlenen veri Türkiye'ye kazandıracak'

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, güvenlik açısından verileri kendi topraklarında tutmanın önemine dikkati çekerek, "Türkiye'ye yeni nesil yerli ve milli veri merkezleri kazandırabilmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz." dedi.

BERLİN - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4. Sanayi devriminin konuşulduğu bu dönemde gücün yeni kaynağının petrol yerine "veri" olduğuna dikkati çekerek, "Datanın tüm dünyada gigabyte başına ortalama fiyatı 2-2,5 dolar civarında. Oysa bu datayı dijital servislere dönüştürürseniz milyarlarca dolarlık dijital servisler oluşturabilirsiniz. Her 24 ayda dünyada bugüne kadar üretilen bilgi kadar yeni bilginin üretildiğini düşünürsek doğru stratejilerle bu çağı yakalayabileceğimizi söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Dış kaynaklı manipülasyonların önüne geçebilmek için datayı işlemenin ve güvende tutmayın önemine işaret eden Terzioğlu, dijital emperyalizmle mücadele konusunda hızla harekete geçilmesi gereken noktalar olduğunu kaydetti.

Terzioğlu, bunlardan ilkinin kendi verilerini kendi topraklarında tutmak olduğunu ifade ederek, "Bu yüzden Türkiye'ye yeni nesil yerli ve milli veri merkezleri kazandırabilmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

"İşlenmiş veri Türkiye'ye kazandıracak"

Yerli altyapılara sahip olarak dışa bağımlılığı azaltmak gerektiğini anlatan Terzioğlu, Turkcell olarak altyapıları için ULAK gibi yerli girişimleri desteklediklerini ve yerli anten ve diğer iletişim teknolojilerin Türkiye'de geliştirilmesi için hem ulusal hem de uluslararası alanda işbirlikleri yaptıklarını söyledi.

Terzioğlu, kendi dijital ürün ve servislerini geliştirerek bu hizmetleri güvenli bir şekilde kullanıcılarla buluşturduklarına değinerek şöyle devam etti:

"Turkcell'de datayı yalnızca taşımak ve muhafaza etmek için değil, aynı zamanda anlamlandırmak için çalışıyoruz. Hedefimiz veriden değer üretmek, veriyi ham olarak değil işleyerek satmak. İşlendikten sonra değer kazanan verinin hem bize hem Türkiye'ye kazandıracağını düşünüyoruz. Bu yüzden BiP, Yaani, lifebox, fizy, Dergilik ve TV+ gibi dijital servislerimizi tüm dünyadaki kullanıcıların hizmetine sunuyoruz."

"Yasal düzenlemeler gerekli"

Çin'in kendi verilerine sahip çıkarak, kendi ülkelerinde geliştirilen uygulamaların bir adım daha önde olmasını sağladığından ve diğer ülkelerin de bu konuda çalışmaları olduğundan bahseden Terzioğlu, bir an önce Türkiye’nin datasını ülkede kalması için yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Terzioğlu, Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus potansiyelinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Endüstri 4.0 devrimini ıskalama lüksümüz yok. Ulusal pazarımızı da korumanın yolu kendi dijital servislerimizi geliştirmekten geçiyor. Bu servisleri de geliştirirken mutlaka bize özgü ihtiyaçları iyi belirleyerek, her servise yenilikçi özellikler eklememiz gerekiyor. Bizim servislerimiz global rakiplerinden daha iyi oldukları için kullanılıyor. Bunu ülke olarak geliştirdiğimiz tüm uygulamalarda bu şekilde düşünerek hayata geçirmeliyiz."

Dijital uygulamalarının desteklenmesinin bunları etkin biçimde kullanmakla mümkün olacağının altını çizen Terzioğlu, "PTT Messenger gibi yerli ve milli rakiplerin pazara giriyor olması rekabeti daha da artıracağından ve gelişim için bizleri daha da ileriye taşıyacağından memnuniyet yaratan bir gelişmedir. Bizim Telekom yeteneklerimizi dijital servislerle birleştirdiğimiz sürece yerli uygulamaların çok daha fazla kullanıcıya ulaşacaklarını ve Türkiye’de her alanda tüm rakiplerini geride bırakacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.