İŞKUR programı kapsamında KARDEMİR'de 101 işçi işbaşı yaptı
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce yürütülen İşbaşı Eğitim Programı kapsamında Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) 101 kişi işe başladı.
Karabük
KARDEMİR Eğitim Kültür Dairesi Konferans Salonu'nda İşbaşı Eğitim Programı'nın açılış ve sertifika töreni düzenlendi.
Vali Fuat Gürel, törende yaptığı konuşmada, KARDEMİR'in 85 yıldır Türkiye'nin kalkınmasına katkı verdiğini söyledi.
Eskipazar ilçesinde organize sanayi bölgesinin temellerinin atılacağını belirten Gürel, "Oralarda yeni istihdam sahalarının yükseldiğini göreceğiz. Bunların tamamı KARDEMİR'in geçmişten beri buraya bıraktığı kültürün eseri. KARDEMİR, genç Cumhuriyetimizin en önemli ağır sanayi yatırımlarından biri." dedi.
KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar da KARDEMİR'in Türk çelik sektörünün çekirdeğini oluşturduğunu ifade etti.
Verimli bir yıl geçirdiklerini aktaran Utkanlar, "KARDEMİR bugün Türkiye'de eşi olmayan bir fabrika halinde. Bugün KARDEMİR'de üretilen bazı ürünler, Türkiye'de ikinci bir fabrikada üretilemiyor. Şu anda Avrupa'ya ciddi anlamda ihracata başladık." diye konuştu.
Utkanlar, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin, üretimin önünde geldiğini dile getirdi.
İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Alper Mumyakmaz ise KARDEMİR'in demir çelik sektöründe farklı bir yerde olduğunu vurguladı.
Programın açılışına, KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Oflaz, kurum müdürleri, KARDEMİR yöneticileri ve işçiler katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.