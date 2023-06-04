Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,891.00
BTC/USDT
27,083.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göreve Başlama Töreni'ne katılan liderler onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verdi.
logo
Ekonomi

İş dünyasından yeni kabineye tebrik mesajları

İş dünyası temsilcileri, sosyal medya hesaplarından yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
İş dünyasından yeni kabineye tebrik mesajları Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinenin, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan yeni kabinenin ülke, millet ve sanayiciler için hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemiz ve sanayicilerimiz için çok emek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a Meclisim, Yönetim Kurulu Üyelerim ve sanayicilerimiz adına bilhassa teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinin, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kurulan yeni kabineyi esnaf ve sanatkar camiası adına gönülden tebrik ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin geleceği için önemli bir sorumluluk üstlenen her bir kabine üyesini kutluyorum. Her birinin Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin kalkınması ve refahı için önemli bir katkı sağlayacağına inancımız sonsuz."

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinenin ülkeye, millete hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Tüm bakanlarımıza başarılar diliyorum. OSB camiamıza büyük katkıları olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, verdikleri tüm destekler için yürekten teşekkür ediyorum. Bakan Yardımcılığı döneminde de her zaman yanımızda olan yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Bey'i tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Mavi Marmara" saldırısının 13. yılı nedeniyle İstanbul'da yürüyüş düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Karabük'te şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu
Çubuk'ta çadırları su basan mevsimlik tarım işçileri yurda yerleştirildi
İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Benzer haberler

Yeni Adalet Bakanı Tunç'tan AA'ya açıklama: Hak ve hürriyetler için çok önemli çalışmalarımız olacak

Yeni Adalet Bakanı Tunç'tan AA'ya açıklama: Hak ve hürriyetler için çok önemli çalışmalarımız olacak

İş dünyasından yeni kabineye tebrik mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Görevi devredecek bakanlardan yeni kabine üyelerine tebrik

Görevi devredecek bakanlardan yeni kabine üyelerine tebrik
TİSK Başkanı Akkol yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başarı diledi

TİSK Başkanı Akkol yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başarı diledi
Sağlık Bakanı Koca'dan ilk değerlendirme: Aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim

Sağlık Bakanı Koca'dan ilk değerlendirme: Aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet