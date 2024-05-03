İş dünyasından İsrail ile ticaretin durdurulması kararına destek
İş dünyası temsilcileri, Türkiye'nin İsrail ile ticaretini durdurması kararına destek verdi.
İstanbul
İş dünyası temsilcileri, Ticaret Bakanlığının İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulması kararını değerlendirdi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e karşı uygulanacak en önemli tedbirlerden birinin bu ambargo kararı olduğunu vurguladı.
"İsrail'in günden güne artan vahşi saldırganlığı sonucu kılını kıpırdatmayan dünya, adalet ve barış üretemeyen mevcut uluslararası sistem, görüyoruz ki iflas etmiştir." ifadesini kullanan Asmalı, şu açıklamalarda bulundu:
"Tüm dünyanın gözü önünde bir ülke ve ona hükmeden irade, tüm insanlığı kaosa sürüklüyor. Bundan sonra bu zihniyete karşı atılacak en önemli adım ekonomik ambargo olmalıdır. Bu bağlamda MÜSİAD olarak, devletimizin Gazze’de kalıcı bir ateşkes tesis edilip insani yardımın rahatça ulaşımını sağlamak amacıyla İsrail'e tüm ürünlerde ihracat ve ithalatın durdurulması yönündeki kararını destekliyor ve önemli buluyoruz. İsrail'le ticari ilişkilerin kesilmesi ekonomik bir kayıp değil, insani bir kazanımdır. Tıpkı kısıtlama kararında olduğu gibi bu ve buna benzer kararların dünyadaki tüm vicdan sahibi ülke yöneticileri tarafından da alınmasını bekliyoruz."
"İnsanoğluna karanlık çağ yaşatan İsrail'e karşı açıklanan kararı yerinde buluyoruz"
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da İsrail'in Gazze'de emsali görülmemiş bir soykırım gerçekleştirdiğini belirterek, bu adımın vicdani duygu taşıyan tüm uluslara örnek olması ve yaygınlaşması dileğinde bulundu.
Aydın, "İsrail, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde, evrensel hukuk kurullarını ve anlaşmaları yok sayarak, emsali görülmemiş bir soykırım gerçekleştirmektedir. 35 binden fazla Filistinli sivili katlederek yaklaşık 78 bin Filistin vatandaşın da yararlanmasına neden olarak insanoğluna karanlık bir çağ yaşatan İsrail'e karşı Bakanlığımızın açıkladığı bu kararı destekliyor ve yerinde buluyoruz." görüşünü paylaştı.
İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye tavrını en üst seviyede ortaya koymuştur
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tavrının aynı zamanda İsrail'in Filistin'e yönelik soykırıma varan saldırısının en kısa zamanda sona ermesi bakımından da tarihsel bir değer taşıdığını belirtti.
Türkiye'nin, Gazze'ye "kesintisiz ve yeterli" insani yardım akışına izin verilinceye kadar İsrail'le ticareti tamamen durdurarak Filistin'de işlenen insanlık suçuna karşı tavrını en üst seviyede ortaya koyduğunu aktaran Avdagiç, şu değerlendirmede bulundu:
"Böylece Türkiye, Gazze'deki vahşeti sonlandırmak için elindeki en barışçıl yöntem olan 'ekonomik kuvveti' kullanmıştır. Bir kez daha tekrar ediyoruz: Devletimizin aldığı ve alacağı tüm tedbirlerin sadece iş dünyası olarak değil, vicdan sahibi insanlar olarak arkasındayız. Çocukların, kadınların, masumların hayatı söz konusuyken ticaretin adından söz edilemez. Gazze, dünyanın insanlık sınavıdır. Bu çağda yaşayan ve vahşete tanıklık eden insanlar, yıllar sonra yaptıkları ve yapmadıklarıyla hatırlanacaktır. İsrail vahşetini önlemek yerine 'yatıştırma' politikası uygulayan ülkeler, bu politikaların geçmişte dünyayı sürüklediği felaketleri unutmamalı."
"Kararı önemli buluyor ve destekliyoruz"
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayan saldırıları ve insani yardımlara izin vermeyen tutumu karşısında DEİK olarak tavırlarının ve önceliklerinin her zamanki gibi insani değerler olduğunu vurguladı.
Olpak, "Devletimizin, kalıcı ateşkesle yeterli ve sürekli insani yardımlara izin verilmesini sağlamak amacıyla İsrail'e tüm ürünlerde ihracat ve ithalatın durdurulması kararını önemli buluyor ve destekliyoruz. Herkesin gözü önünde yaşanan bu trajedinin, bir an önce sona ermesi için tüm dünyanın da cesur adımlar atmasını ve erdemli bir duruş sergilemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Bu karar, Türkiye'nin dünyanın vicdanı olduğunun da bir göstergesi olmuştur"
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da bu kararın insanlığın gereği olduğunu belirterek, insanlık suçu işleyen ülkenin, bunun bedellerinin olacağını anlaması gerektiğini belirtti.
Kopuz, şunları kaydetti:
"Gazze'ye kesintisiz ve yeterli bir biçimde insani yardıma izin verilinceye kadar ticaretin tamamen durdurulması Türkiye'nin dünyanın vicdanı olduğunun da bir göstergesi olmuştur. Bizler, Türkiye'nin iş dünyasının temsilcileri olarak insanlığın gereği olan bu kararı bütün kalbimizle destekliyoruz. Masum sivillerin, hasta ihtiyarların, günahsız çocukların hayatlarına kastedildiği bir ortamda ticaret söz konusu olmamalı. Türkiye bu kararla insanlık sınavını vermiş, torunlarımızın yüzüne utançla bakmamızı engellemiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.