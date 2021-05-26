İş dünyası Nefes Kredisi'ni olumlu karşıladı
İş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ve detayları açıklanan Nefes Kredi Paketi'ni olumlu karşıladılar.
İstanbul/Ankara
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Tüm nefes kredilerinde olduğu gibi bu kez de kredi mekanizmasına en büyük katkıyı İstanbul Ticaret Odası verecek.” ifadelerini kullandı.
Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İTO üyesi şirketlerin Nefes Kredisi için İTO’dan alacakları ‘Faaliyet Belgesi’ ile anlaşma yapılan 10 bankaya başvuracaklarını belirtti.
Avdagiç, 10 bankanın katılımıyla TOBB ve KGF iş birliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak 2021 Nefes Kredisi’nden 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’lerin azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’lerin ise azami 200 bin TL kredi kullanabileceğini vurguladı.
Nefes kredisinin bu zorlu süreçte katkı sağlayacağını aktaran Avdagiç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’a katkıları için teşekkür ediyoruz. Nefes Kredi Paketi’ni yeni normalleşme etabında işletmelerimizi tünelin sonuna ulaştıracak en sağlam vasıtalardan biri olarak görüyoruz. Nefes Kredisi Paketi, finansman maliyetlerinin yükseldiği bu süreçte firmaların ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, iç tüketimin korunması için fırsat sunacak. Şu anda üretim ve ihracat tarafında olumlu bir gidişat var. Aşılamanın sağladığı olumlu bir atmosfer var. Bütün bunlar yeni yeni kredi mekanizmasıyla daha da güçlenmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ise 2021 Nefes Kredisi ilişkin olarak iş dünyasının gerçekten nefes alacağını kaydederek,"Kovid-19 nasıl ki insanların solunum sistemlerine zarar vererek nefes almalarını engelliyorsa, üretimden dağıtıma kadar tüm ekonomik aşamalara da büyük zarar veriyor ve sistemin sağlıklı işleyişini ve nefes almasını zorlaştırıyor. Sistemin sağlıklı işlememesi de özellikle nakit sıkıntısına yol açıyor ve kredi maliyetleri daha büyük bir önem kazanıyor. Bu nedenle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iş dünyası, nefes kredisi sayesinde gerçekten nefes alacak." dedi.
İSTİB üyelerine çağrı
Kopuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle yıllardır uygulanan Nefes Kredisi'nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak amacıyla verileceğini hatırlatarak, "Nefes kredisi ismi salgından yıllar önce verilmiş ve uygulanmaya başlamıştı. Hükümetimizin, iş dünyasının uygun bedelle kredi kullanarak ekonominin daha rahat işlemesini sağlamak amacıyla uyguladığı bu sistemin adı, salgınla birlikte daha bir anlam kazandı." ifadelerini kullandı.
İSTİB üyelerine çağrıda bulunan Kopuz, "Bu yılki nefes kredisinin yüzde 17,5'lik faiz oranı piyasanın altında olmasının yanında 6 ay ödemesiz . Web sitemizde konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve nasıl başvuru yapılacağı açık bir biçimde yazıyor. Ayrıca isteyen üyemize telefonla bilgi vermeye devam ediyoruz. Zor günler geçiriyoruz ama yakında bu dönemi en az kayıpla atlatacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.
"Kredinin amacına uygun kullanıp kullanılmadığı kontrol edilmeli"
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da zorlu geçen salgın sürecinde devletin iş dünyasına bir çok destek sunduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıkladığı hibelerin ardından bakanlığımızın açıklamış olduğu nefes kredisi birbirini çok iyi tamamladı. İş insanları olarak bu adımlardan çok memnunuz. Krediye başvuracak olan firmaların bunu suiistimal etmemesi ve nefes kredisini amacı dahilinde kullanmaları çok önemli. Ciro kaybı üzerine verilecek bu kredilerin nerede kullanılacağı takip edilmeli ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir. Bu zorlu süreçlerde havaya atılacak boşa saçılacak bir kuruş olmamalı. Bu bilinçle sorumluluk alarak kredinin kullanılmasını elzem olarak görmekteyiz. Bu vesile ile devletimize teşekkür ediyor iş insanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.
ATO Başkanı Baran: (Nefes Kredisi) Tüm kaynaklarımızla üyelerimizin yanındayız
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da Odanın kaynaklarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntı çeken ticari hayata nefes olmak için ayırdıklarını belirterek, "Tüm kaynaklarımızla üyelerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.
Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca detayları açıklanan "Nefes Kredisi"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kovid-19 ile mücadele sürecinin hizmet sektörü başta olmak üzere ticari hayatı etkilediğine dikkati çeken Baran, ATO üyelerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak talebinde bulunduğunu hatırlattı.
Baran, ATO'nun kaynaklarını 5. kez Nefes Kredisi'ne kaynak olarak tahsis ettiğini belirterek "ATO olarak kaynaklarımızı pandemi nedeniyle sıkıntı çeken ticari hayata nefes olmak için ayırdık. Tüm kaynaklarımızla üyelerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.
ATO üyeleri kredi başvurusu için "www.atonet.org.tr" adresinden E-ATO uygulamasına giriş yaparak, "Nefes Kredisi başvurusu içindir" ibareli faaliyet belgelerini ücretsiz temin edebilecek.
Böylece üyeler, başvuruda bulunarak ilk 6 ayı geri ödemesiz ve yıllık yüzde 17,5 faizle 50 bin lira ile 200 bin lira arasında kredi kullanabilecek.
ORSİAD Başkanı Çamur, Nefes Kredisi ile üreten kesime hareket alanı yaratıldığını bildirdi
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yazılı açıklamasında, detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Devletin, Kovid-19 salgını sürecinde çeşitli kaynaklarla üreticiyi desteklemeye çalıştığına dikkati çeken Çamur, bu kez de Nefes Kredisi ile bir rahatlama ve üreten kesime hareket alanı yaratılmaya çalışıldığını vurguladı.
Çamur, işletmelere sağlanan hibe desteklerinin salgının etkilerinin yoğun hissedildiği bir dönemde gerçek anlamda nefes olacağına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Başta sanayicilerimiz olmak üzere irili ufaklı işletmelerimizin büyük bölümü faiz sarmalı içinde adeta çırpınmaktadır. Bu noktada beklentimiz, birincisi üreticinin bankaların yüksek faiz kıskacından kurtarılması, faizsiz veya çok düşük faizli kredi olanağı yaratılmasıdır. Bunun yanı sıra vergi ve sigorta borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili talebimiz de devam etmektedir."
Salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için güçlü adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Çamur, "ORSİAD olarak Nefes Kredisi ile başta üyelerimiz olmak üzere birçok işletmemize nefes verecek olan bu karara imza atan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan nezdinde emeği geçen tüm yetkililerimize şükranlarımızı sunuyor, diğer taleplerimizin değerlendirilmesini beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.