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Ekonomi

İş Bankası kar payı dağıtımına 3 Nisan'da başlayacak

Türkiye İş Bankası'nın Olağan Genel Kurulu'nda kar payı dağıtımının 3 Nisan'da başlamasına karar verildi.

Murat Aslan  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
İş Bankası kar payı dağıtımına 3 Nisan'da başlayacak

İstanbul

Türkiye İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyurusunda, dün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre, 1 lira nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı A Grubu hisseler için net 97,46 lira, B Grubu için net 3,90 lira, C Grubu için net 0,83 lira ve Türkiye İş Bankası Kurucu payları için 14,15 lira olarak belirlendi.

Kar payının 3 Nisan'da peşin ödenmesinin planlandığı ve pay biçiminde ödeme yapılmayacağı aktarıldı.

Öte yandan Bankanın kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL'den 25 milyar TL'ye yükseltilmesi, Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin de 2027 yıl sonuna kadar uzatılmasına ilişkin, Esas Sözleşmenin 5. maddesinin tadilinin de Olağan Genel Kurulu'nda onaylandığı kaydedildi.

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