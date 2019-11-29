Euro
6.33
Dolar
5.76
BIST 100
106,736.20
Altın
1,454.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İpek böceği destekleme ödemeleri başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İpek böceği desteği kapsamında 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon lira ödeme yapacağız." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 29.11.2019
İpek böceği destekleme ödemeleri başlıyor

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün başlayacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, destek ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacağını belirterek, "İpek böceği desteği kapsamında 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz
Zaman İran'ın aleyhine işliyor
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet
Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçimleri ve toplumsal dinamikler

Benzer haberler

İpek böceği destekleme ödemeleri başlıyor

İpek böceği destekleme ödemeleri başlıyor

Trakya'ya 148 milyon liralık kalkınma desteği

İsrail saldırısında gözünü kaybeden Filistinli foto muhabirine destek