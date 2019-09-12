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Ekonomi

İNTES'ten 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'na destek

İNTES Başkanı Celal Koloğlu, 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı, Türkiye'de plansız, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önlemek açısından yeni bir dönemi başlatacak' dedi.

Mehtap Yılmaz   | 12.09.2019
İNTES'ten 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'na destek

Ankara

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın, Türkiye'de plansız, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önlemek açısından yeni bir dönemi başlatacağını belirtti.

Koloğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Planın köklü yenilikler getiren ve 5 yıllık zaman diliminde atılacak adımları içeren bir yol haritası niteliğinde olduğuna işaret eden Koloğlu, planın nüfusunun yüzde 71'i deprem riskli alanlarda yaşayan Türkiye'de plansız, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önlemek açısından yeni bir dönemi başlatacağını vurguladı.

Koloğlu, deprem riski altındaki yapılar, sel ve heyelan riski altındaki alanlar, tarihi kent merkezleri ve meydanlar ile sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümü olmak üzere 4 ana başlıktaki atılacak adımları ve düzenlemeleri içeren eylem planının, kentsel dönüşümü bütüncül yaklaşımla ele aldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İNTES olarak kentsel dönüşümü binaları yıkıp, yerine sağlam binaların yapılması ya da detayları önemsenmeyen renovasyon çalışmaları olarak görmemeli, yaşanabilir şehirler hedefi doğrultusunda altyapısı, tarihi ve kültürel dokusuyla bir bütün olarak algılamalıyız. Plandaki şehirlerimizin kültürel ve geleneksel dokusunu korumaya dair vurguyu bu anlamda çok önemli buluyoruz. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek büyük ve maliyetli dönüşümde yer alacak müteahhitlerin yeterliliklerinin tespit edilmesi ve kriterlerinin açık bir şekilde belirlenmesi son derece önemli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yayınladığı yönetmelik ve eylem planıyla, inanıyoruz ki artık sadece belirli kriterlere sahip müteahhitler kentsel dönüşüm projelerinde yer alabilecek. Kentsel dönüşüm en düşük fiyat teklifini verenin hiçbir mesleki yetkinlik kontrolü ve yapı denetimine tabii tutulmadan yürütülebilecek bir süreç değildir, asla olmamalıdır. Esas olan yapılabilir fiyatlarla işin ihale edilmesi, gerçekçi fiyat uygulanması ve işin ehline teslim edilmesidir."

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