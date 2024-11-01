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Ekonomi

Intel'in geliri üçüncü çeyrekte azaldı

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel'in geliri yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 6 azalış gösterdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Intel'in geliri üçüncü çeyrekte azaldı

New York

Intel, temmuz-eylül dönemine dair bilançosunu açıkladı.

Buna göre şirketin geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 6 azalarak 13,3 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 14,2 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Intel'in bu dönemde elde ettiği gelir, düşmesine rağmen 13 milyar dolarlık piyasa beklentilerini aştı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 300 milyon dolar net kar açıklayan Intel, bu yılın aynı döneminde 16,6 milyar dolar zarar bildirdi.

Çip üreticisinin hisse başına zararı da aynı dönemde 3,88 dolar oldu. Intel, geçen yılın üçüncü çeyreğinde hisse başına 7 sent kar açıklamıştı.

Intel'in bilanço açıklamasında ayrıca, üçüncü çeyrekte 10 milyar dolarlık maliyet azaltma planında önemli ilerleme kaydedildiği vurgulandı.

Şirketin üçüncü çeyrekte 2,8 milyar dolarlık yeniden yapılandırma masrafı kaydettiği bildirildi.

Intel Mali İşler Direktörü (CFO) David Zinsner, bilançoya dair değerlendirmesinde, "Maliyet azaltma hedefimize doğru önemli adımlar attığımız için yeniden yapılandırma masrafları üçüncü çeyrek karlılığını anlamlı şekilde etkiledi." ifadesini kulandı.

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