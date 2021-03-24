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Ekonomi

Intel'den 20 milyar dolarlık iki yeni 'çip fabrikası' yatırımı

Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel, 20 milyar dolarlık yatırımla ABD'nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası inşa etmeyi planladığını duyurdu.

Dilara Zengin   | 24.03.2021
Intel'den 20 milyar dolarlık iki yeni 'çip fabrikası' yatırımı

Washington

Şirketten yapılan açıklamada, Intel Üst Yöneticisi Pat Gelsinger'in üretim, inovasyon ve ürün liderliği hedefleri doğrultusunda "IDM 2.0" stratejisini açıkladığı bildirildi.

Intel'in üretimini genişletmeyi planladığına dikkat çekilen açıklamada, şirketin Arizona'da iki yeni fabrika inşa etmek için 20 milyar dolarlık yatırım yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yatırımla 3 binden fazla kişiye yüksek maaşlı teknoloji işi, 3 bini aşkın kişiye inşaat işi ve yaklaşık 15 bin kişiye uzun vadeli iş sağlanacağı aktarıldı.

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