Dolar
17.32
Euro
18.19
Altın
1,837.30
ETH/USDT
1,098.50
BTC/USDT
20,034.00
BIST 100
2,539.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Intel, AB'den yaklaşık 600 milyon avro faiz istedi

ABD merkezli çip üreticisi Intel, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 13 yıl önce kestiği 1 milyar avronun üzerindeki para cezasının mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından AB'den faiz olarak 593 milyon avro talep etti.

Ata Ufuk Şeker   | 20.06.2022
Intel, AB'den yaklaşık 600 milyon avro faiz istedi

Brüksel

AB Genel Mahkemesi kayıtlarına göre, Intel firması AB Komisyonuna karşı hukuki süreç başlattı.

Intel, mahkeme başvurusunda, Komisyonun para cezasına karşı açtığı davayı kazanmasının ardından kendisine iade edilen ceza miktarının yeterli olmadığını iddia etti.

AB'ye 2009'da 1 milyar 60 milyon avro ceza ödediğini belirten firma, cezayla ilgili hukuki sürecin bu yılın ocak ayında kendi lehine sonuçlandığını anımsattı.

Komisyonun ana para ile kendisine faiz olarak 38 milyon avro ödediğine işaret eden firma, söz konusu ceza miktarı için en az Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeniden finansman oranı olan yüzde 1,25 seviyesinde faiz ödenmesi gerektiğini, ayrıca ceza olarak bu oranın yüzde 3,5 olarak hesaplanmasını talep etti.

Intel, mahkemeden söz konusu hesaplama ile Komisyonun kendisine 593 milyon avro tazminat ödemesini istedi.

Süreç hakkında

AB Komisyonu, 2009'da ABD'li Intel firmasına bilgisayar üreticilerine indirimler uygulayarak piyasada rekabeti engelleyici davranışlar sergilediği gerekçesiyle 1,06 milyar avro ceza vermişti.

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, bu yılın ocak ayında Intel'in AB Komisyonu tarafından verilen para cezasına karşı açtığı davayı karara bağlamıştı.

Mahkeme, Intel'e 13 yıl önce 1,06 milyar avroluk para cezası uygulayan Komisyon kararının iptaline hükmetmişti.

Avrupa Adalet Divanı, geçen yıl iptal edilen antitröst davalarında ödenmiş para cezaları için temerrüt faizi verilmesini sağlayacak bir karar almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO: Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ele aldık, görüşmeler sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışmaya devam etmeliyiz
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışması devam ediyor

Benzer haberler

AB: Küresel gıda krizinden AB'nin yaptırımları değil Rusya sorumlu

AB: Küresel gıda krizinden AB'nin yaptırımları değil Rusya sorumlu

Intel, AB'den yaklaşık 600 milyon avro faiz istedi

NATO ve AB'den Madrid Zirvesi öncesinde Avrupa'nın savunmasında birlik mesajı

AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti

AB, DEAŞ ve El Kaide'yi içeren yaptırım listesini genişletti
Giresun Tombul Fındığı'na AB tescili

Giresun Tombul Fındığı'na AB tescili
AB'nin Kırım nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar uzatıldı

AB'nin Kırım nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar uzatıldı