İnşaat ve yapı malzemeleri sektörü rotayı ABD pazarına çevirdi
BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, "Bu pazarda çok güçlü bir potansiyel var. Bizler de firmalarımızın yolunu açacak projeler geliştirmeyi sürdürüyoruz." diye konuştu.
Bursa
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO), ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar için hayata geçirdiği UR-GE projesi kapsamında ilk yurt dışı iş gezisi organizasyonu ABD'de gerçekleştirildi.
BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, inşaat ve yapı malzemeleri sektörü, ihracat odaklı çalışmalara hız verdi. Firmalara uluslararası alanda rekabet gücü kazandırmak amacıyla Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen etkinliğe BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.
BTSO heyeti, inşaat ve yapı malzemeleri alanında kentin en büyük sektörel buluşması niteliği taşıyan New York Build Expo'yu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Türk Evi'nde New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ü ziyaret eden heyet, ayrıca New York City'nin Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Edward Mermelstein ile görüştü. Mermelstein, Türk Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada, New York'ta iş ve yatırım olanakları konusunda Bursa iş dünyası temsilcilerini bilgilendirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, New York Build Expo'nun çok geniş bir iş ağına sahip olduğunu bildirdi.
Fuar konseptinden çok daha farklı olan bir organizasyonunda yer aldıklarını belirten Şener, "Daha çok iletişim ve firmaların birbirini tanımasına dönük olan bu etkinlik kapsamında pek çok yeni firmayla tanışma fırsatı bulduk. Bu pazarda çok güçlü bir potansiyel var. Bizler de firmalarımızın yolunu açacak projeler geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yapı sektörümüz ümit ediyorum ki burada çok başarılı işler yapacaktır." ifadelerini kullandı.
İnşaat Müteahhitleri, Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Andıç da iş gezisi programının oldukça verimli geçtiğini, New York'ta birçok firmayla görüşme yaptıklarını kaydetti.
Andıç, ABD ile bundan sonra da görüşme trafiğinin süreceğini belirterek, BTSO önderliğinde sektöre çok güzel bir kapı aralandığını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.