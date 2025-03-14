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Ekonomi

İnşaat üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 15,5 arttı

İnşaat üretim endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 15,5 artış gösterdi.

Mehmet Can Toptaş  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
İnşaat üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 15,5 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı.

Buna göre, endeks ocakta yıllık bazda 15,5 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 18,2, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 12,3 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 8,5 yükseldi.

İnşaat üretim endeksi ocakta aylık bazda ise yüzde 5,5 arttı.

Endeks, ocakta bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 5, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 2 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 9,9 artış gösterdi.

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