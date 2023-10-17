Dolar
27.91
Euro
29.43
Altın
1,919.24
ETH/USDT
1,587.50
BTC/USDT
28,420.00
BIST 100
7,978.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Ekonomi

İnşaat sektöründe istihdam rekoru kırıldı

Türkiye'de ağustos ayında "inşaat" sektöründe ücretli çalışan sayısı 1,7 milyonla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Erhan Cihan Ünal  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
İnşaat sektöründe istihdam rekoru kırıldı

Ankara

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkede sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı ağustosta 15 milyon 289 bin 258 kişiye yükseldi.

Söz konusu istihdamın alt dağılıma bakıldığında, "inşaat" sektöründe çalışan sayısındaki artış dikkati çekti. Sektörün geçen yıl 1 milyon 597 bin sınırına kadar yükselen ve 6 Şubat'ta meydana gelen depremler öncesinde 1 milyon 497 bin 590'a gerileyen istihdamı, mart ayından itibaren dalgalı bir seyirle yükseliş gösterdi. Haziranda 1 milyon 611 bin 53'e, temmuzda da 1 milyon 696 bin 652'e kadar çıkan sektör istihdamı ağustosta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1 milyon 740 bin 387'ye ulaştı.

Böylece sektörün istihdamı 11 ili etkilen depremler sonrasında 242 bin 797 kişi artmış oldu.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, son zamanlarda gençlerin hizmet sektöründe yoğunlaşmasının sanat ve zanaatkarlık gerektiren birçok mesleği olumsuz etkilediğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşaat sektöründe elemana talebin arttığını ifade eden Tellioğlu, bu durumun usta yevmiyelerini 500 liradan 1500 lira seviyesine kadar yükselttiğini dile getirdi.

Tellioğlu, inşaat sektöründe iş gücüne talebin devam edeceğini vurgulayarak, "Gençlerin meslek okullarına yöneltilmesini talep ediyoruz. Beden gücü gerektiren alanlarda kopukluk var. Bu durum ileride ciddi sorunlar oluşturabilir. Üniversitelerde yaklaşık 13 milyona yakın öğrencimiz var. Bunu olumlu buluyoruz ama geleceğimizin teminatı olan, tarım, inşaat ve sanayi gibi sektörlerin de geleceğini düşünmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat sektöründe nitelikli iş gücünün önemine işaret eden Tellioğlu, meslek okullarında bu alana yönelik eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.

Tellioğlu, nitelikli usta ve elamanların yurt dışına çıkışlarının belirli bir süre engellenmesini talep ederek, "Deprem bölgesindeki inşaat yoğunluğu istihdam artışına neden oldu. İnşaat sektörü nitelikli eleman bulmakta zorlanıyor. Bu durum bazı projelerin gecikmesine neden oluyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlayan 17 kişi gözaltına alındı
"Kafes" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı
Depremin yıktığı Hatay'da, Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru 108 bini aştı

Benzer haberler

İnşaat sektöründe istihdam rekoru kırıldı

İnşaat sektöründe istihdam rekoru kırıldı

TÜBİTAK, 13 itfaiyeci-iş sağlığı ve güvenliği teknisyeni istihdam edecek

Kadın kooperatiflerine yönelik eğitimler istihdamı artıracak

ABD'de verilerden alınan karışık sinyaller Fed'in işini zorlaştırıyor

ABD'de verilerden alınan karışık sinyaller Fed'in işini zorlaştırıyor
Erzurum'un tescilli lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor

Erzurum'un tescilli lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor
İŞKUR bu yılın 9 ayında yaklaşık 900 bin kişinin istihdamına aracılık etti

İŞKUR bu yılın 9 ayında yaklaşık 900 bin kişinin istihdamına aracılık etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet