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Ekonomi

İnşaat malzemesi ihracatı 2024'te 29,03 milyar dolar oldu

Türkiye'nin inşaat malzemeleri ihracatı geçen yıl, 2023'e göre yüzde 0,5 azalarak 29,03 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kazım Kaan Ulu  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
İnşaat malzemesi ihracatı 2024'te 29,03 milyar dolar oldu

İstanbul

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğinden (Türkiye İMSAD) yapılan açıklamada, İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin aralık ayı ve 2024 yılı sonuçları paylaşıldı.

Dış pazarlardaki durgunluk, Türk lirasındaki değerlenme, emtia fiyatlarındaki düşüş ve jeopolitik gelişmeler gibi etkenler nedeniyle sektörün 2024 ihracatı yüzde 0,5 azalarak 29,03 milyar dolar oldu. Buna rağmen ihracat miktar olarak yüzde 1,2 artarak 45,88 milyon tona çıktı.

Sektörün geçen yıl kilogram başına düşen ihracat değeri ise 0,63 dolar olarak gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri ithalatı değer olarak yüzde 0,3 azalışla 11,31 milyar dolara gerilerken, miktar bazında yüzde 13,7 düşüşle 3,71 milyon ton oldu.

Sektörün yıllık ortalama ithalat birim fiyatı yüzde 14,6 artarak 3,6 dolara yükseldi.

8 alt sektörün 4'ünde artış yaşandı

İnşaat malzemesi sanayisinin alt sektörlerinin ihracatı ele alındığında, 2024'te 8 alt ürün grubunun 4'ünde artış, 4'ünde ise düşüş yaşandığı görüldü.

Elektrik malzemesi ve teçhizatlarının ihracatı yüzde 2,7 artarak 4 milyar 797 milyon dolara, kimyasal bazlı ürünlerin dış satımı yüzde 1,2 yükselişle 2 milyar 859 milyon dolara, ağaç ve ahşap ürünlerinin yüzde 1 yükselişle 1 milyar 313 milyon dolara, yalıtım malzemelerinin ise yüzde 0,1 yükselişle 200 milyon dolara ulaştı.

İhracat, demir çelik ürünlerinde yüzde 0,5 düşüşle 10 milyar 316 milyon dolara, mineral taş ve toprak ürünlerinde yüzde 3,1 azalışla 4 milyar 873 milyon dolara, metal bazlı ürünlerde yüzde 2,3 düşüşle 4 milyar 397 milyon dolara, prefabrik yapılarda ise yüzde 6,5 azalışla 277 milyon dolara geriledi.

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