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Ekonomi

İnşaat maliyet bedelleri belirlendi

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 70,38 lira ile 3 bin 228,90 lira arasında değişecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 29.08.2019
İnşaat maliyet bedelleri belirlendi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Tebliğle emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Buna göre, mesken binaları açısından lüks inşaatlar için metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin asgari ve azami sınırları bin 473,07 lira ile 3 bin 228,90 lira, birinci sınıf inşaatlar için 621,65 lira ile 2 bin 159,27 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 437,93 lira ile bin 462,94 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 147,92 lira ile 996,38 lira, basit inşaatlar için 70,38 lira ile 449,36 lira arasında tespit edildi.

Tebliğ ile kullanım amacı farklı olan diğer binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

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