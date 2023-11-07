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Ekonomi

İnhisar narında 7 bin ton rekolte bekleniyor

Bilecik'te, mikroklima etkisi sayesinde "deve dişi" cinsi nar üretiminin yoğun olduğu Orta Sakarya Vadisi'ndeki İnhisar ilçesinde üreticiler hasada başladı.

Muhsin Arslan  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
İnhisar narında 7 bin ton rekolte bekleniyor Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

İri taneli, ince kabuklu, sulu ve tatlı olmasından dolayı tercih edilen İnhisar narında bu yıl 3 bin dekar alandan 7 bin ton ürün alınması bekleniyor.

Bölgede lokum ve meyve suyu yapımında değerlendirilen nar, çoğunlukla İstanbul, Ankara, Bursa ve Kütahya'dan gelen alıcılara satılıyor.

İl Genel Meclisi Üyesi de olan Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nihal Arslan, AA muhabirine, deve dişi narın ilçenin en önemli geçim kaynaklarından olduğunu söyledi.

Birinci kalite sofralık nar ürettiklerini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Bu sene sıcaklardan dolayı rekolte biraz düşük ama yine de üreticilerimiz fiyatlardan memnun. Nar meyvesi şifa deposu. Narın kabuğundan tanesine hatta çiçeğine kadar her şeyini değerlendiriyoruz. Pekmez, reçel, kolonya, sabun ve çay gibi birçok işlenmiş ürüne dönüştürüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın desteğiyle organik tarım yapılıyor. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerindeki arkadaşlar sık aralıklarla çiftçilerimizi ziyaret ediyor. Üretim öncesi ve sonrası numuneler alıp bunları takip ediyorlar."

Üretici Bilal Dolapçı da 30 yıllık 900'e yakın ağacı bulunduğunu, bu ağaçlardan normalde 30 ton ürün alması gerekirken bu yıl 10 ton civarında mahsul toplamayı beklediklerini ifade etti.

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